Friedberg (ots)



- Marktstart des zweiten Modells der GWM ORA Produktlinie, ab sofort in

Deutschland bestellbar

- Fließhecklimousine in zwei Antriebs- und Batterievarianten

- Sportlich-elegantes Fahrgefühl in drei umfangreichen Modelllinien



Mit dem ORA 07 erweitert der chinesische Hersteller Great Wall Motor seine

Präsenz auf dem deutschen Markt und stellt nach dem GWM ORA 03 seine erste

sportliche Limousine vor. Die Bestellung ist ab sofort zu Listenpreisen ab

41.990 Euro möglich.





Angeboten wird die 4,87 Meter lange Fließhecklimousine in den AusstattungslinienPure (41.990 EUR UVP), Pro (44.490 EUR UVP) und GT (53.490 EUR UVP). Das neueModell überzeugt mit seinem coupéhaften Design, hervorragendem Komfort,Premium-Ausstattung und umfassender Sicherheit. Erhältlich ist der ORA 07 mitzwei Batterietypen und zwei Antriebsvarianten und ermöglicht in derGT-Topversion eine elektrische Reichweite von bis zu 520 Kilometern.GWM ORA 07: Innovative KomfortausstattungDer GWM ORA 07 bietet ein umfangreiches Paket an innovativen Technologien undBedienfunktionen. Das bereits im Trim Level Pure verfügbare 12,3-ZollMultimediasystem in der Mitte des Armaturenbretts sowie das 10,25-Zoll großedigitale, im klassischen Look gehaltene Cockpit sind zentrale Design-Elementedes stylischen Innenraumkonzepts. Dieses überzeugt durch seine luxuriöseAusstattung und hochwertige Verarbeitung. Wie die Armaturen und Sitze ist auchdas beheizbare 3-Speichen-Multifunktionslenkrad mit einer hochwertigenLedernachbildung bezogen. Eine in mehreren Farben einstellbareAmbientebeleuchtung, die passend zur Musik pulsieren kann, steigert den"Wohlfühl-Moment."Über den Touchscreen erhält man nicht nur umfangreiche Informationen, sondernkann zahlreiche System- und Fahrzeugeinstellungen individualisieren. Dasserienmäßig integrierte Navigationssystem nutzt aktuelles Kartenmaterial undweist auch auf freie Ladestationen in der Umgebung hin. Optional gibt es ab demTrim Level Pro zusätzlich ein Head-up-Display, auf dem die wesentlichenFahrinformationen auf die Frontscheibe projiziert werden. Alternativ sind vieleFahrzeugfunktionen auch serienmäßig über die intelligente Sprachsteuerung zubedienen. Dabei passt sich diese mit der Zeit nicht nur an den Sprachgebrauchseiner Insassen an, sondern lässt sich individuell benennen. Darüber hinauslassen sich Smartphones mit Apple CarPlay- bzw. Android Auto-Kompatibilitätkabelgebunden und kabellos mit dem Fahrzeug verbinden.Serienmäßig mit einer 2-Zonen-Klimaautomatik ausgestattet, bietet der ORA 07zusätzlich ein Air Quality Automatic Control System (AQS), das für eine noch