Düsseldorf (ots) - Die Bedeutung der Lufthygiene in Fahrzeugen wird häufig

unterschätzt. Dabei ist sie essenziell für die Gesundheit und das Wohlbefinden

der Insassen. In vielen Werkstätten wird die Reinigung und Wartung von

Klimaanlagen nicht fachgerecht durchgeführt. Die Folgen und warum die neue

Richtlinie VDI/ZDK 6032 eine immense Lücke schließt, haben Fachexperten auf

einer VDI-Pressekonferenz besprochen.



Hygienemängel im Lüftungssystem von Kraftfahrzeugen können zur Gefährdung der

Gesundheit führen. Mit dem Verein Deutscher Ingenieure (VDI) stellte der

Zentralverband Deutsches Kfz-Gewerbe (ZDK) am 5. Juni auf einer

Fachpressekonferenz die gemeinsam entwickelten neuen Hygieneanforderungen für

Klimaanlagen in Kraftfahrzeugen vor.





Vorgestellt wurde die neue Richtlinie VDI/ZDK 6032 von dem Vorsitzenden derVDI-Richtliniengremien zur Lufthygiene in Fahrzeugen, Dr. Andreas Winkens unddem ZDK-Vizepräsidenten und Bundesinnungsmeister Detlef Peter Grün.Die in Kooperation erstellten Anforderungen zur Hygiene für Kfz-Klimaanlagentreffen auf eine Leerstelle in der Automobilbranche. Mit der Richtlinie für Pkwund Lkw stellen VDI und ZDK grundlegende Lösungen für einen Hygiene-Standardbereit.Jeder 3. Pkw ist grenzwertig oder stark belastetEine unsachgemäße Reinigung kann zur Verbreitung von Bakterien und Schimmelführen, was die Luftqualität in Fahrzeugen wie Pkw und Lkw erheblichbeeinträchtigt. Besonders problematisch ist dies in Lastkraftwagen, in denenFahrerinnen und Fahrer oft auch übernachten und dadurch längere Zeit derschlechten Luftqualität ausgesetzt sind. "Autofahrende, Kfz-Hersteller undKfz-Werkstätten reagieren aber erst dann, wenn es im Fahrzeug-Innenraum aus derBelüftung riecht und stinkt", sagt Dr. Andreas Winkens. Im Pressegespräch wirdbetont, dass es sich um ein Massen-Phänomen handelt, denn jeder dritte Pkw istgrenzwertig oder stark belastet. "49 Mio. Pkw, 4 Mio. Lkw, 36 TSDKfz-Werkstätten bilden den Rahmen, innerhalb dessen millionenfach im Geruchsfallan Kfz-Klimaanlagen hantiert wird", so Winkens.VDI/ZDK-Feldtest "Klickdose"Ozon, Klickdosen, Schäume oder Ultraschallvernebler versprechen die Reinigungvon Kfz-Klimaanlagen, aber können dementsprechende Ergebnisse physikalisch nichtleisten. Für mehr Wissen haben VDI und ZDK die meistverwendete Produktgruppe,die sogenannten Klickdosen, einem Test unterzogen. Das Ergebnis: keineReinigungsleistung an der Kfz-Klimaanlage. Stattdessen trägt dieSpray-Vernebelung immer mehr Stoffe in die Raumlufttechnische Anlage des Kfz ein- mit unkalkulierbaren Effekten. "Falsche Maßnahmen sind hygienisch wirkungslos,