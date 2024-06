Das 2011 in Israel gegründete Unternehmen entwickelt Lösungen, um beispielsweise die Navigation auf Websites durch Echtzeit-Bildschirmführung zu vereinfachen. Walk Me hat sein Produktportfolio ausgeweitet und bietet auch Lösungen für Unternehmen an, um Nutzer durch neue Funktionen zu führen oder um neue Mitarbeiter einzuarbeiten.

"Mit der Übernahme von WalkMe verstärken wir die Unterstützung für unsere Endanwender deutlich, und helfen ihnen, neue Lösungen und Funktionen schnell anzunehmen, so dass unsere Kunden den maximalen Nutzen aus ihren IT-Investitionen ziehen können", wird CEO Christian Klein, in einer Mitteilung zitiert.

Walk-Me-Aktien legen kräftig zu

Der Kaufpreis von 14 US-Dollar pro Aktie entspricht einem deutlichen Aufschlag von 45 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von Walk Me am Vortag. Die Aktie von Walk Me, die in den USA gehandelt wird, stieg daraufhin vorbörslich um 43 Prozent auf 13,70 US-Dollar. Die SAP-Aktie legte parallel um gut ein Prozent auf 170 Euro zu.

WalkMe konnte im vergangenen Jahr seinen Umsatz um neun Prozent auf 267 Millionen US-Dollar steigern, musste aber einen Verlust von 65 Millionen US-Dollar hinnehmen. Die SAP sieht in der Übernahme eine Möglichkeit, ihren Kunden zu helfen, neue Technologien schneller und effizienter zu implementieren und so den größtmöglichen Nutzen aus ihren IT-Investitionen zu ziehen.

Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre und der Aufsichtsbehörden. SAP geht davon aus, die Übernahme im dritten Quartal dieses Jahres abschließen zu können.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 170,8EUR auf Tradegate (05. Juni 2024, 14:20 Uhr) gehandelt.





