Seite 2 ► Seite 1 von 2

Gütersloh/Berlin (ots) - Immer mehr Beschäftigte entkoppeln sich emotional vonihrem Unternehmen. Das ist ein Ergebnis der aktuellen Arbeitsmarkt-Studie"Techumanity 24", die das Trendence Institut in Zusammenarbeit mit demHR-Unternehmen EMBRACE heute anlässlich des EMBRACE Festivals in Berlinvorstellte. Für die repräsentative Studie befragte dasMarktforschungsunternehmen Trendence im EMBRACE-Auftrag 15.657Arbeitnehmer:innen und Absolvent:innen bundesweit. Demnach zeigen sich zwareinerseits 86,0% der Beschäftigten in Deutschland zufrieden mit ihremArbeitgeber, während auf der anderen Seite aber nahezu genauso viele Menschen(84,1%) offen für einen Wechsel sind. So sind zwar "nur" 14,0% aktiv aufJobsuche, 70,1% geben aber an, passiv ansprechbar (36,0%) oder zumindest hin undwieder auf Jobsuche zu sein (34,1%).Ein Grund für diese drohende Fluktuation auf dem deutschen Arbeitsmarkt: VieleBeschäftigte übertragen die Sinnperspektive ihres Arbeitgebers nicht auf ihreaktuelle Tätigkeit. Das jedenfalls geben mehr als ein Drittel (35,0%) derStudienteilnehmenden an. Weitere 30,0% geben an, dass die Verbindung zwischenJob und Unternehmenspurpose für sie schwierig und unklar sei. Insgesamt ist einsinnhafter Unternehmenszweck auch für nur 10,1% der Befragten ein wichtigesAttraktivitätsmerkmal, wenn sie einen Arbeitgeberwechsel anstreben.Austauschbare Sinnperspektiven verschärfen emotionale DistanzAuch die Frage, mit welchem konkreten Unternehmenspurpose deutsche Arbeitgeberim Spannungsfeld des vielfach diskutierten Fachkräftemangels auf dem Talentmarktagieren, beantwortet die Studie. Das Ergebnis: Die meisten sind austauschbar undgenerisch. So geben 25,2% der Befragten an, dass sich ihr Unternehmen dem Zweckverschreibt, ganz allgemein Menschen zu helfen. 16,6% geben zu Protokoll, dassihr Arbeitgeber in diesem Kontext Nachhaltigkeits- und Klimathemen voranstellt.15,1% sehen den Purpose ihres Arbeitgebers im Umfeld von Innovation undForschung, während 9,1% der Beschäftigten den eigenen Angaben zufolge für einUnternehmen arbeiten, das die Vision verfolgt, einen Beitrag für eine bessereZukunft zu leisten. Mit diesen Sinnperspektiven können sich zwar 86,2% derMitarbeitenden identifizieren, was gemäß der Studieninitiatoren aber nicht zueiner emotionalen Bindung zum Unternehmen führt."Wir erkennen anhand unserer Daten, dass sich Beschäftigte immer mehr von ihremUnternehmen und dessen mühsam entwickelten, aber oft zu generischen Purposeentfernen. Eine Folge davon ist die ausgeprägte und für Arbeitgeberbesorgniserregende Wechselstimmung auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Diese