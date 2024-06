WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Tarifpartner der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie haben sich nach zweitägigen Verhandlungen in der zweiten Runde ohne Ergebnis vertagt. "Was die Arbeitgeberseite vorgelegt hat, ist noch zu weit entfernt davon, ein substanzielles Angebot zu sein", begründete IG-BCE-Verhandlungsführer Oliver Heinrich am Mittwoch nach den Gesprächen in Wiesbaden.

Der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Matthias Bürk, teilte mit, die Positionen lägen "in vielen zentralen Fragen schlicht und einfach noch weit auseinander". Bürk forderte zugleich dazu auf, weiterhin konstruktiv nach einem Kompromiss zu suchen: "Beide Seiten sind in der Pflicht, für Fortschritte in den Verhandlungen zu sorgen."