Pistorius mahnt Kriegstüchtigkeit bis 2029 an Wegen der Bedrohung durch Russland will Verteidigungsminister Boris Pistorius die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr stärken. "Wir müssen bis 2029 kriegstüchtig sein", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch bei der Regierungsbefragung im Bundestag. …