Alfter (ots) - Das Speichern großer Mengen von Daten ist eine der zentralenHerausforderungen von Unternehmen in sämtlichen Branchen. Alexander Heinrich,IT-Experte sowie Gründer und Geschäftsführer von HeiProTec, unterstützt Firmendeshalb bei der Entwicklung effizienter Speicherstrategien. Warum es so wichtigist, sich mit der Speicherung von Unternehmensdaten auseinanderzusetzen, was manin diesem Zusammenhang unter Redundanz versteht und warum gerade diese Form derSpeichernachlässigkeit zu großen Problemen im Betrieb führen kann, erfahren Siein diesem Artikel.Immer mehr Unternehmen investieren hohe Summen, um die Digitalisierungvoranzutreiben - die Vorteile liegen auf der Hand: Arbeitsabläufe lassen sicheffizienter regeln, die Kommunikation und Absprachen werden durch entsprechendeTools vereinfacht und der Zugriff auf Unternehmensdaten ist jederzeit vonüberall möglich. Doch es gibt auch einige Herausforderungen, die im Zusammenhangmit der Digitalisierung bewältigt werden müssen. So sammeln sich in vielenFirmen zunehmend regelrechte Datenberge an. Viele Informationen liegenzusätzlich oder ausschließlich digital vor und werden gespeichert. Während beianalogen Daten meist übersichtliche Strukturen etabliert waren, etwa dieSortierung nach Jahreszahlen oder Abteilungen, fällt es vielen Unternehmenschwer, ihre digitalen Daten ähnlich strukturiert zu verwalten. "Viele Betriebehaben zu Beginn unterschätzt, wie wichtig es ist, Daten von Anfang an ordentlichin ein System einzupflegen. Jetzt, einige Zeit später, haben sie den Überblicküber unzählige gespeicherte Dokumente verloren. Besonders schwierig wird es,wenn dieselben Informationen mehrfach im System hinterlegt sind", erklärtAlexander Heinrich, Geschäftsführer von HeiProTec."Solche sogenannten Redundanzen können ein Unternehmen regelrecht lahmlegen.Deshalb ist der erste Schritt jeder ordentlichen Datenverwaltung dieImplementierung eines Systems, bei dem Mehrfachspeicherungen vermieden werden",führt der IT-Experte weiter aus. Mit seinem Unternehmen HeiProTec unterstützt ervor allem kleine und mittlere Firmen bei allen Angelegenheiten rund um die IT.Dabei bietet er eine attraktive Flatrate an, die auch Wartungs- undServiceleistungen umfasst. Auf diese Weise bleiben die Kosten für Kunden stetsplanbar, sie erhalten eine umfassende Unterstützung bei ihren IT-Anwendungen undkönnen sich so auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren. Häufig kommen dieKunden dabei auf Alexander Heinrich zu, weil sie ihrer Datenberge nicht mehr