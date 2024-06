Forge Resources meldet die Fertigstellung des ersten für 2024 geplanten Bohrlochs bei Alotta, das eine porphyrartige Mineralisierung zeigt

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC – 5. Juni 2024 – Forge Resources Corp. („FRG“ oder das „Unternehmen“) (CSE: FRG – WKN: A40AT2 – FRA: 5YZ) freut sich, den Abschluss des ersten für 2024 geplanten Bohrlochs bei Alotta bekannt zu geben, das eine porphyrartige Mineralisierung aufweist. Die Fortsetzung des Phase-1-Bohrprogramms verläuft nach Plan. Das Bohrloch ALT-24-001 wurde nun mit Diamantbohrungen bis zu einer Tiefe von 402 Metern abgeschlossen. Das Bohrloch ALT-24-002, das sich ebenfalls im Bereich der Payoff-Zone befindet, wird nun gebohrt.

Bohrloch ALT-24-001 befindet sich am vorgeschlagenen Bohrstandort PDH-001 und ist das erste Bohrloch, das die Payoff-Zone erprobt. Azimut/Neigung des Bohrlochs: 135 / -50 Grad und einer Endtiefe von 402 Metern wurde unterhalb der Payoff-Zone getestet, wo stark anomale Gesteinsproben (bis zu 8,7 g/t Gold) über einen Bereich von 200 x 300 m entnommen wurden.

Optisch scheint ALT-24-001 eine höhere Konzentration von Pyritsträngen aufzuweisen als die, die in zwei Bohrlöchern im November 2023 beobachtet wurden. Im November 2023 wurden auf dem Grundstück zwei Bohrlöcher niedergebracht, die den porphyrartigen Charakter der Mineralisierung bestätigten. Wie am 24. Februar 2024 bekannt gegeben wurde, wurden in Bohrloch ALT-23-01 211,65 Meter mit 0,46 Gramm/Tonne Gold aus dem ersten Diamantbohrloch auf dem Grundstück durchteuft.

Der Bohrkragen ALT-24-001 wurde in der Nähe des Bergrückens platziert, um nach Süden, unterhalb des Ziels, zu bohren. Diese Topografie ermöglicht es dem Bohrloch, einen oberflächennahen (~100 Meter) Pfad beizubehalten und seine Endtiefe von etwa 200 Metern unter der Oberfläche zu erreichen, was eine angemessene Möglichkeit bietet, die oberflächennahe Mineralisierung in der Payoff-Zone zu testen.

Die Kernprotokollierung und die geotechnischen Studien bis zum 200-Meter-Intervall weisen darauf hin, dass der Kern eine kontinuierliche Mineralisierung beherbergt, die aus gewöhnlichen Sulfid- Stringern mit Spuren von Chalkopyrit und Molybdänit besteht.

