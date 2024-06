Bonn (ots) - Künstliche Intelligenz (KI) stand im Fokus der diesjährigen

Frühjahrsveranstaltung des Bundesverbandes für Tiergesundheit e.V. (BfT), die am

16.05.2024 in Hannover stattfand. Die unterschiedlichen Blickwinkel und

Diskussionen ergaben einen gemeinsamen Konsens: Künstliche Intelligenz ist ein

Werkzeug mit viel Potential. Sorgfältig angewandt und mit Bewusstsein für die

Grenzen der Technologie bieten die Kapazitäten zur komplexen Datenanalyse große

Chancen insbesondere die Diagnostik und Prävention auch in der Tiermedizin

entscheidend fortzuentwickeln. KI kann nicht nur im medizinischen Alltag bei der

Entscheidungsfindung unterstützen. Die Festlegung und Anordnung der eigentlichen

therapeutische Maßnahme obliegt weiterhin dem Arzt, genauso wie die

Entscheidung, ein Tierarzneimittel für den Markt zu entwickeln, nur durch den

Unternehmer getroffen werden kann.



Unter dem Titel "Tiergesundheit: Mit KI zum nächsten Level" stellten die

fachkundigen Referenten in drei Impulsen die Künstliche Intelligenz und ihre

Möglichkeiten im Leben der Menschen, in der pharmazeutischen Forschung sowie für

die Anwendung in der Veterinärmedizin vor.







der Wettervorhersage oder der Fahrzeugentwicklung. Auch in der Tiermedizin

findet Künstliche Intelligenz vermehrt den Weg von der (Er-)Forschung in die

Praxis. So unterstützt KI beispielsweise bereits erfolgreich bei der Auswertung

von Röntgen- und Ultraschallaufnahmen, dem Monitoring physiologischer Funktionen

oder des Tierverhaltens und bei der Datenanalyse. Dies ermöglicht es,

gesundheitliche Probleme der Tiere frühzeitig zu erkennen, geeignete

Behandlungspläne zu entwickeln oder die Fütterung und das Stallmanagement zu

optimieren.



Professor Klaus Osterrieder, Präsident der Stiftung Tierärztliche Hochschule

Hannover (TiHo), hob in seinem Grußwort die Bedeutung von KI für alle Bereiche

der Tiermedizin hervor und verwies gleichzeitig auf die Notwendigkeit einer

sorgfältigen Handhabung.



Künstlichen Intelligenz: Gekommen, um zu bleiben



Patrick Ratheiser, CEO und Co-Founder von Leftshift One, betonte, dass KI

gekommen sei, um zu bleiben. Er wies darauf hin, dass nur 12% der Unternehmen

weltweit KI nutzen. KI könne, so Ratheiser, viele Aufgaben übernehmen und in

Arbeitsprozessen unterstützen, aber nicht den menschlichen Verstand ersetzen.

"Künstliche Intelligenz hat im Jahr 2022 dreimal mehr Arbeitsplätze geschaffen

als sie übernehmen konnte", betonte Ratheiser. Beispiele aus der Praxis zeigen,

wie KI in der Tiergesundheit eingesetzt werden kann, um etwa Krankheiten

frühzeitig zu erkennen und individuelle Ernährungspläne für Hunde und Katzen zu Seite 2 ► Seite 1 von 3



