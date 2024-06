Der Leitindex Dax stieg am Nachmittag um 1 Prozent auf 18 597 Punkte. Tags zuvor war er zeitweise auf den tiefsten Stand seit vier Wochen gefallen. Der MDax der mittelgroßen Werte legte am Mittwoch um 0,5 Prozent auf 26 920 Punkte zu. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone gewann sogar 1,5 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Den jüngsten Rücksetzer des Dax haben Anleger am Mittwoch wieder zu Käufen genutzt. Gewinne im frühen Handel baute der Leitindex im Verlauf noch aus. Damit dürften sich die Investoren auch an der Wall Street orientieren, wo zur Startglocke ebenfalls erneute Kursaufschläge erwartet werden.

Allerdings sprechen geringe Börsenumsätze für Zurückhaltung der Anleger vor der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB). "Eine Leitzinssenkung der EZB am Donnerstag ist am Markt eingepreist", schrieb die Landesbank Helaba. "Offen ist, wie es danach weitergeht". Da die EZB die Tür für weitere Lockerungen wohl nicht verschließen werde, sollte das Umfeld für Aktien günstig bleiben.

Bayer -Aktien stiegen um 1,3 Prozent. Ein US-Gericht hatte eine milliardenschwere Strafzahlung von Bayer im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Roundup drastisch reduziert. Händler werten das aber nicht als Befreiungsschlag für den Pharma- und Agrarchemiekonzern.

SAP-Aktien verteuerten sich um 1,3 Prozent. Europas größter Software-Konzern will mit der Übernahme des israelischen Anbieters WalkMe sein Angebot zur Analyse von Geschäftsprozessen ausbauen.

Der Gesundheitskonzern Fresenius ist etwas optimistischer geworden mit Blick auf das Geschäft mit Krankenhäusern in diesem Jahr. Die Aktie stieg um 2,3 Prozent. Mit Merck KGaA und Sartorius legten zwei weitere Titel der Branche noch stärker zu.

Am Abend entscheidet die Deutsche Börse turnusgemäß über die Zusammensetzung der Aktienindizes. Im Leitindex Dax dürfte sich nichts ändern. Laut Experten könnten aber der Reisekonzern Tui , der Lkw-Hersteller Traton und der Großküchenausrüster Rational aber in den MDax der mittelgroßen Titel aufrücken. Tui-Aktien zogen um 6 Prozent an, Rational und Traton legten ebenfalls zu.

Am Devisenmarkt bewegte sich der Euro kaum, er notierte zuletzt mit 1,0875 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0865 Dollar festgelegt.

Ruhig war es auch am Rentenmarkt, die Umlaufrendite lag stabil bei 2,61 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,05 Prozent auf 124,08 Punkte. Der Bund-Future legte zuletzt um 0,09 Prozent auf 130,48 Zähler zu./bek/jha/

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---