"Elon ist der ultimative 'Schlüsselmann' des Schlüsselmannrisikos", sagte Baron in dem Brief. Und weiter: "Ohne seinen unerbittlichen Antrieb und seine kompromisslosen Maßstäbe gäbe es kein Tesla. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er auf dem Boden der Tesla-Fabrik in Fremont schlief, als das Unternehmen durch die, wie er es nannte, 'Produktionshölle' ging."

Das vom Tesla-Vorstand vorgeschlagene Gehaltspaket ist umstritten. Das Paket sieht weder ein Gehalt noch einen Bargeldbonus vor, sondern setzt auf Belohnungen, die darauf basieren, dass der Marktwert von Tesla in den zehn Jahren ab 2018 auf bis zu 650 Milliarden US-Dollar steigt. Sollte es verabschiedet werden, wäre es das größte Gehaltspaket für einen CEO in den USA. Die Aktionärsversammlung von Tesla ist für den 13. Juni angesetzt.

In den letzten Wochen haben einige Investmentfirmen die Aktionäre dazu aufgerufen, gegen das Gehaltspaket für Elon Musk zu stimmen, das von einem Richter in Delaware zu Beginn des Jahres für nichtig erklärt wurde. Der Richter in Delaware argumentierte im Januar, dass Musk durch seine engen Verbindungen zu mehreren Vorstandsmitgliedern einen unangemessenen Einfluss auf die Zustimmung zum Paket ausgeübt habe, was zu einem "unfairen Preis" geführt habe.

Unterdessen verteidigt Tesla das Vergütungspaket als fair und notwendig, um sicherzustellen, dass Musk sich weiterhin auf das Unternehmen konzentrieren kann. In einer Kampagne mit mehreren Anzeigen und Mitteilungen an die Aktionäre vor der Abstimmung im Juni hat Tesla behauptet, dass das Paket "entscheidend für den zukünftigen Erfolg des Unternehmens" sei und darauf abziele, Musk angemessen für seine Leistungen in den vergangenen sechs Jahren zu belohnen.

"Ich stimme für das Gehaltspaket", sagte Baron am Mittwoch gegenüber CNBC. Tesla ist die größte Position in Barons ältestem und größtem Fonds, dem Baron Partners Fund, und macht fast 30 Prozent des Portfolios aus. "Bei Baron Capital ist unsere Antwort klar, laut und unmissverständlich: Tesla ist besser mit Elon. Tesla ist Elon", so Baron.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 161,1EUR auf Tradegate (06. Juni 2024, 08:44 Uhr) gehandelt.