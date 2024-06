NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte werden am Mittwoch zum Start mit leichten Kursgewinnen erwartet. Der Dow Jones Industrial wurde eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsauftakt 0,2 Prozent höher auf 38 776 Punkte taxiert. Der von Technologietiteln geprägte Auswahlindex Nasdaq 100 wird 0,4 Prozent im Plus erwartet.

Börsianer verwiesen auf Marktspekulationen, dass eine Abkühlung der Wirtschaft der US-Notenbank Fed Spielraum für Zinssenkungen noch in diesem Jahr geben wird. Frische Impulse in diese Richtung könnte der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht am Freitag geben. "Wir fangen an, eine Flaute auf dem Arbeitsmarkt zu sehen, was der Fed mehr Flexibilität gibt", bemerkte Marktexperte Justin Onuekwusi von St James's Place Management.