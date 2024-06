Eschborn (ots) - Wer sind die beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands? Und welche

Kriterien machen ein Unternehmen für Arbeitnehmer:innen besonders attraktiv? Das

zeigen die Ergebnisse der Studie Randstad Employer Brand Research.



Wo arbeiten Deutschlands Beschäftigte am liebsten - und warum? Mehr als 4.300

Befragte der Studie Randstad Employer Brand Research 2024 haben gewählt: Die

Fraunhofer-Gesellschaft, Audi und Siemens sind die Top-3-Arbeitgeber der

Bundesrepublik. "Diese drei Unternehmen wissen, was Arbeitnehmer:innen wollen",

sagt Richard Jager, CEO von Randstad Deutschland. "Sie überzeugen nicht nur mit

gutem Gehalt, finanzieller Stabilität und einem guten Ruf, sondern bieten

darüber hinaus auch spannende Entwicklungsmöglichkeiten für ihre

Mitarbeiter:innen."





Die TOP 10 der beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands in 2024(Die Erhebung der Daten für die Randstad Employer Brand Research 2024 fand imJanuar 2024 statt.)Platz 1 Fraunhofer-GesellschaftPlatz 2 AudiPlatz 3 SiemensPlatz 4 PorschePlatz 5 Daimler (Mercedes-Benz)Platz 6 BMWPlatz 7 Airbus GroupPlatz 8 Boehringer IngelheimPlatz 9 SchottPlatz 10 BoschFraunhofer-Gesellschaft erklimmt die SpitzeEine Überraschung gibt es auf dem Siegertreppchen: Zum beliebtesten ArbeitgeberDeutschlands wurde in diesem Jahr die Fraunhofer-Gesellschaft gewählt. War dasUnternehmen im vergangenen Jahr noch auf dem 9. Platz im Gesamtranking, konntedas Unternehmen in diesem Jahr vor allem mit attraktiver Bezahlung und Benefitsbei den Befragten punkten. Auf Platz 2 der beliebtesten Arbeitgeber hat sichAudi positioniert (2023: Platz 5), während Platz 3 an den letztjährigen SiegerSiemens geht. Bei beiden nannten die Befragten die finanzielle Stabilität derUnternehmen als wichtigstes Attraktivitätsmerkmal. Bei allen dreiTop-Platzierten sorgte außerdem ihr hervorragender Ruf unter Arbeitnehmenden füreine hohe Platzierung.Was wollen Arbeitnehmende? Vor allem: Gutes Gehalt!Welche Faktoren spielen allgemein die größte Rolle, um als Arbeitgeber attraktivzu sein? Während im vergangenen Jahr noch Arbeitsplatzsicherheit als wichtigstesKriterium genannt wurde, sind in diesem Jahr ein gutes Gehalt sowie Benefits diewichtigsten Gründe für Arbeitnehmer:innen, einen Arbeitgeber zu bevorzugen."Nachdem das Sicherheitsbedürfnis durch die Krisen der vergangenen Jahrezunächst an Bedeutung gewonnen hat, ist jetzt angesichts höhererLebenshaltungskosten und Inflation die Bezahlung wieder wichtiger geworden",erklärt Richard Jager die Veränderung der Prioritäten bei deutschen