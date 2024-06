Der Handelsverband World Semiconductor Trade Statistics hat seine Jahresprognose für 2024 und 2025 vorgestellt und rechnet mit einer starken Erholung, der in den vergangenen zwei Jahren insgesamt schwächelnden Halbleiterbranche.

Grund für den Optimismus ist der durch Künstliche Intelligenz ausgelöste Chip-Boom, der den globalen Halbleitermarkt in diesem Jahr auf ein Volumen von 611 Milliarden US-Dollar anwachsen lassen soll. Das entspräche gegenüber dem Vorjahr einer Steigerung von 16 Prozent.

In 2025 soll der weltweite Markt für Halbleiterprodukte dann um weitere 12,5 Prozent auf rund 690 Milliarden US-Dollar zulegen. Aufgeschlüsselt nach Regionen wird mit einem besonders dynamischen Wachstum auf dem asiatischen sowie dem amerikanischen Markt gerechnet.

Hier sollen die Umsätze mit zweistelligen Wachstumsraten zulegen. Abgehängt sind dagegen Europa und Japan mit einem Umsatzwachstum im einstelligen Prozentbereich.

Explosionsartiges Wachstum bei Memory-Chips

Im Hinblick auf die Produktart ist insbesondere bei Speicher-Chips mit einem geradezu explosionsartigen Wachstum zu rechnen. Hier sollen die Erlöse in diesem Jahr um fast 77 Prozent in die Höhe schießen, während im kommenden Jahr weitere 25 Prozent Wachstum erwartet werden.

Überdurchschnittlich stark sollen auch Logik-Chips wachsen und so anhaltende Schwächen bei anlogen Halbleitern und Microcontrollern kompensieren.

Nvidia mit neuem Allzeithoch, Branchenindex stark

Die Aussicht auf ein starkes Wachstum in den kommenden zwei Jahren lässt Chip-Werte am Mittwoch haussieren. Der Branchenindex Philadelphia Semiconductor legt um über drei Prozent zu und wird dabei unter anderem von AMD mit einem Plus von über 4 Prozent und Nvidia mit Zugewinnen von etwa 3 Prozent angeführt.

Nochmal eine Schippe drauf packt der weltgrößte Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor mit einem Plus von fast 7 Prozent. Gemeinsam mit Samsung, der Nummer zwei der Welt, ist das Unternehmen einer der größten Profiteure des zu erwartenden Wachstums.

Ausgerechnet dezidierte Speicherchiphersteller wie Micron und SK Hynix, beides wichtige Zulieferer von KI-Überflieger Nvidia, performen zur Wochenmitte aber eher unterdurchschnittlich, obwohl in deren Geschäft das größte Wachstum erwartet wird.

Fazit: Euphorie hält an, Vorsicht ist trotzdem geboten

Der Handelsverband der Halbleiterindustrie hat sein Frühjahrsgutachten und seine Wachstumsprognose für die kommenden zwei Jahre vorgestellt. Vor allem bei Speicher-Chips ist im Rahmen des anhaltenden KI-Booms mit explosiven Wachstumsraten zu rechnen.

Das beflügelt gemeinsam mit den am Dienstagabend vorgestellten Quartalszahlen von Hewlett-Packard Enterprise Halbleiteraktien. Branchenprimus Nvidia gelingt dabei noch vor dem am Freitag zu erwartenden Aktiensplit ein neues Allzeithoch.

Bei aller Euphorie sollten Anleger allerdings auch die Bewertungen im Blick behalten: Mit dem Wachstum nimmt auch der Konkurrenz- und damit der Margendruck zu. Solchem dürften die Bewertungen vieler Aktien inzwischen nicht mehr standhalten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion