Ein zentrales Diskussionsthema waren KI und das schnelle Innovationstempo. Globale Vertriebshändler investieren weiterhin massiv in Tools, Programme und Services, um den Erfolg ihrer Lieferanten- und ICT-Partner sowie der Unternehmen und Konsumenten, die diese Unternehmen unterstützen, zu gewährleisten. „Innovation bedeutet nicht viel, wenn die Systeme und Unterstützungsmechanismen zur Skalierung des Vertriebs und eine Einführung im gesamten Channel-Ökosystem nicht vorhanden sind“, erklärte Frank Vitagliano, CEO des GTDC. „Die Vertriebshändler haben in dieser Rolle stets abgeliefert und verbessern kontinuierlich ihre Kompetenzen, Tools und Programme, um diese neuen Technologien voranzubringen. Von den fortschrittlichsten KI-gestützten Anwendungen und Cybersicherheitsangeboten bis hin zu den neuesten Cloud-basierten Geschäftslösungen stärken und unterstützen sie die Lieferanten und Partner bei diesen Bemühungen.“

In seiner Eröffnungsrede stellte Vitagliano auch die von den Vertriebshändlern erbrachten Kernservices heraus, die in der Zukunft von entscheidender Bedeutung sein werden und nicht einfach nachgebildet werden können, unter anderem Logistik, Fakturierung und Gutschriften. „Genauso kritisch für den Erfolg des Channel sind Investitionen in Cloud-Märkte und -Plattformen, die Geschäftschancen für Lösungsanbieter und ihre Lieferpartner bieten. Die Transformation von Geschäftsmodellen und Portfolios trägt viel dazu bei, dass die Wertschöpfung durch die Distributoren steigt und in den nächsten Jahren an Dynamik gewinnen dürfte, wobei sich der Channel sogar noch mehr auf deren gemeinsame Ressourcen und deren Einfallsreichtum stützen wird.“