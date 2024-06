Seite 2 ► Seite 1 von 2

Stuttgart (ots) -- Jubiläumsveranstaltung in Stuttgart mit rund 100 Vertreter:innen aus Politik,Wirtschaft und Gesellschaft- Seit ihrer Gründung über 2,3 Mrd. Euro für gemeinnützige Projekte eingesetzt- Stärkung der Gesundheitsversorgung am Standort Stuttgart mit weiterenInvestitionen in den Bosch Health Campus- Christof Bosch erinnert an den Auftrag seines Großvaters, desUnternehmensgründers und Stifters Robert BoschDie Robert Bosch Stiftung feiert 2024 ihr 60-jähriges Bestehen. Dieses begehtdie Stiftung heute mit einer Jubiläumsfeier am Sitz der Stiftung in Stuttgart.Unter den Gästen sind Partner:innen aus der Förderarbeit sowie Vertreter:innenaus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, darunter auch Angehörige der Familieund des Unternehmens Bosch. Im Mittelpunkt des Programms steht die Frage, wo dieStiftung in den vergangenen sechs Jahrzehnten einen Unterschied machen konnte.Zu den Gastredner:innen zählen u.a. Petra Olschowski MdL, Ministerin fürWissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, Jennifer Morgan,Staatssekretärin und Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik imAuswärtigen Amt sowie Heyo K. Kroemer, Vorstandsvorsitzender Charité -Universitätsmedizin Berlin, Nina Jude, Professorin am Institut fürBildungswissenschaft, Universität Heidelberg sowie Christof Bosch, der Enkel vonRobert Bosch und Kurator der Stiftung.Über 2,3 Milliarden in gemeinnützige Arbeit investiertIn den vergangenen 60 Jahren hat die Stiftung insgesamt über 2,3 Milliarden Euroin gemeinnützige Projekte in Deutschland, Europa und weltweit investiert, um aufeine gerechte und nachhaltige Zukunft hinzuwirken. 2023 waren es 97 MillionenEuro. Die Meilensteine der Stiftungsgeschichte sind auch ein Spiegel der großengesellschaftlichen Themen der vergangenen Jahrzehnte - von der Überwindung desEisernen Vorhangs in Europa über den ersten PISA-Schock in Deutschland oder dieFlüchtlingszuwanderung 2015/2016 bis zum russischen Angriffskrieg auf dieUkraine."Als Stiftung haben wir ein besonderes Privileg: Wir dürfen mutig sein undbewusst Risiken eingehen - immer mit dem Ziel, den größtmöglichen Unterschiedfür eine bessere Zukunft zu machen", sagte Geschäftsführer Bernhard Straub beieinem Pressegespräch in Stuttgart. "Dabei konzentrieren wir uns auf komplexegesellschaftliche Herausforderungen wie beispielsweise die Stärkung desGesundheitssystems und die Verwirklichung von Bildungsgerechtigkeit. Zugleichsetzen wir uns für menschenwürdige Migration und die Stärkung der Demokratieein. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit unseren Partner:innen in den dreiFördergebieten Gesundheit, Bildung und Globale Fragen Lösungen zu entwickeln,