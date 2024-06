Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nürnberg (ots) - Retouren gehören vor allem zum Onlinehandel unweigerlich dazu.Daraus hat sich eine eigene Branche entwickelt, die sich auf den Verkauf vonB-Waren oder Rücksendungen spezialisiert hat. Konstantinos Vasiadis,Geschäftsführer der elvinci.de GmbH, ist ein Experte und Großhändler in diesemGeschäftsbereich, der es sich zum Ziel gesetzt hat, die Abläufe für alleBeteiligten effizienter und transparenter zu gestalten. Warum er jedemRetourenhändler empfiehlt, Multimedia-Geräte ins Sortiment zu nehmen, und welchevielfältigen Vorteile beim Weiterverkauf entstehen, erfahren Sie im folgendenBeitrag.Der Onlinehandel ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Die wenigstenMenschen wären bereit, auf die Vorzüge zu verzichten, die diese Art desEinkaufens mit sich bringt. Gleichzeitig ist Onlineshopping jedoch auch dafürverantwortlich, dass die Zahl der Retouren um ein Vielfaches gestiegen ist. EineStudie zeigt, dass in Deutschland europaweit am meisten Pakete zurückgeschicktwerden - im Jahr 2021 waren es zum Beispiel 530 Millionen Sendungen. Der Grundhierfür liegt in den kundenfreundlichen Rücksendungskonditionen. Häufig könnenArtikel, die nicht passen oder nicht gefallen, kostenlos zurückgeschickt werden- ein Recht, von dem die Deutschen umfangreich Gebrauch machen. Das verursachteinige negative Aspekte, unter anderem volle Lagerräume bei den Unternehmen.Einen Ausweg bietet der Retourenhandel, bei dem Großhändler gezielt B-Waren oderRücksendungen aufkaufen, um sie anschließend an Retourenhändlerweiterzuverkaufen."Der Retourenhandel bietet allen Beteiligten Vorteile: Die Unternehmen könnenB-Waren, die Lagerkapazitäten beanspruchen, zu einem fairen Preis verkaufen.Retourenhändler hingegen haben so eine zentrale Anlaufstelle, wo sie vieleProdukte in guter Qualität erwerben können", erklärt Konstantinos Vasiadis dasKonzept. "Gerade Einsteiger sollten sich allerdings gut überlegen, welcheProdukte sie an- und weiterverkaufen möchten, denn nicht alle Waren bietengleich gutes Potenzial für Gewinne. Als besonders vielversprechend haben sichaber stets Multimedia-Geräte gezeigt", verrät der Experte weiter. Er betreibtmit der elvinci.de GmbH ein professionelles B-Waren-Unternehmen - sein erklärtesZiel ist es, die Branche zu revolutionieren: Konkret nutzt er künstlicheIntelligenz, um den An- und Verkauf transparenter zu gestalten, sodassRetourenhändler genau die Produkte erwerben können, die sie weiterverkaufenwollen. Auch bei ihm gehören Multimedia-Geräte zum Standard-Sortiment - und das