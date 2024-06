Oldenburg (ots) - Der Wunsch nach mehr finanzieller Freiheit treibt viele

Menschen dazu, sich mit E-Commerce zu befassen. Torben Baumdick von der BAUMDICK

GmbH vermittelt denjenigen, die sich ein zweites Standbein wünschen und bequem

und selbstbestimmt Geld verdienen wollen, in seinem Coaching das nötige

Know-how, um ein eigenes Dropshipping-Business aufzubauen und erfolgreich

Produkte zu vermarkten. Im Folgenden vergleicht er die wichtigsten

E-Commerce-Plattformen und gibt Tipps, um die richtige für sich selbst zu

finden.



Egal, ob Dropshipping oder regulärer Onlinehandel - wer online etwas verkaufen

will, ist auf einen soliden und benutzerfreundlichen Onlineshop angewiesen. Die

einfachste Möglichkeit, einen solchen einzurichten, bieten Shop-Baukästen.

Mithilfe von Shopify, Gambio und Co. können Shopbetreiber innerhalb kürzester

Zeit und oftmals ohne technische Vorkenntnisse einen eigenen Shop einrichten.

Aber welche Plattform ist die richtige? "E-Commerce-Software macht es überhaupt

erst möglich, Produkte angemessen zu präsentieren, Bestellungen entgegenzunehmen

und Umsatz zu generieren. Eine pauschale Empfehlung ist daher nur schwer

möglich", sagt E-Commerce-Experte Torben Baumdick.







Onlineshops und sollte sorgfältig gewählt werden. Dabei helfen mehrere Kriterien

- von der Nutzerfreundlichkeit bis zum Kundensupport und der Möglichkeit zur

Dropshipping-Anbindung", erklärt Baumdick. Er ist Gründer und Geschäftsführer

der BAUMDICK GmbH und hat in seinem Coaching schon über 2.400 Menschen auf dem

Weg zum eigenen Online-Business und in die finanzielle Unabhängigkeit begleitet.

In diesem Artikel vergleicht er die wichtigsten E-Commerce-Plattformen und berät

darüber, welche für angehende Onlineshop-Betreiber die richtige Wahl ist.



Shopify - das Maß aller Dinge im E-Commerce?



Als Platzhirsch und bekannteste E-Commerce-Plattform ist Shopify für viele die

erste Anlaufstelle, wenn es um die Einrichtung eines Onlineshops geht. Der

E-Commerce-Gigant bietet scheinbar alles: einen Drag-and-Drop-Builder für

Onlineshops, professionelle Designelemente, native Dropshipping-Anbindung für

Toolkits wie AliExpress und Oberlo sowie unzählige Apps und Erweiterungen. In

Kombination mit dem nach eigenen Angaben preisgekrönten 24/7-Kundensupport und

regelmäßigen Sicherheitsupdates zeigt dies, dass Shopify seinen Titel als

Marktführer nicht zu Unrecht trägt.



Das Basis-Paket für die Nutzung von Shopify kostet monatlich 36 Euro,

beziehungsweise 324 Euro im Jahr und ist damit auch für Einsteiger erschwinglich

- zumal es möglich ist, die Plattform kostenlos anzutesten. Somit ist Shopify Seite 2 ► Seite 1 von 2



