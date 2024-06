BURLINGTON, Mass., 5. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Precisely, der weltweit führende Anbieter von Datenintegrität, hat heute die Erweiterung von Automate Studio um die Module SAP Fiori und SAP GUI for HTML angekündigt. Mit der Unterstützung von SAP-ERP-Anwendungen, die Fiori, GUI for HTML und SAP GUI verwenden, bietet Precisely weiterhin umfassende Datenautomatisierungsfunktionen für Unternehmen auf ihrer SAP S/4HANA-Datenreise. Ab Juli 2024 wird Automate Studio es Unternehmen ermöglichen, die Vorteile einer genauen, konsistenten und integrierten Datenautomatisierung über mehrere SAP ERP-Umgebungen hinweg schnell zu nutzen.

Laut einer aktuellen Umfrage, die Precisely zusammen mit der America's SAP User Group (ASUG) durchgeführt hat, haben 57% der Unternehmen, die SAP ERP Systeme einsetzen, mehrere Umgebungen, abhängig von den verschiedenen Anwendungsfällen, die in ihrem Unternehmen benötigt werden, oder planen diese zu nutzen. Mit einer Vielzahl von SAP-Mandanten in verschiedenen Abteilungen kann die Benutzererfahrung sehr komplex und ressourcenintensiv sein. Diese Unternehmen stehen vor Herausforderungen bei der Optimierung der Datenerstellung, -erfassung und -verwaltung, was die Prozessautomatisierung im gesamten Unternehmen verlangsamt und den Fortschritt bei der S/4HANA-Migration behindert.

„Durch die Unterstützung von SAP Fiori ermöglicht uns Precisely Automate die Rationalisierung und Automatisierung unserer Geschäftsprozesse für die Planung der Lieferkette, der Logistik und des Kundenkontakts", sagt Dominik Lind, IT-Berater bei K+S, einem Pionier im umweltfreundlichen und nachhaltigen Bergbau. „Unser Team profitiert von größerer Flexibilität sowie von zusätzlicher Governance, Automatisierung und Einfachheit, die uns Vertrauen in die Daten geben, die wir für unsere Entscheidungen nutzen. Wir haben unsere Produktivität dank Precisely deutlich verbessert."

Mit der neuen Version wird Automate Studio Module für Studio for Fiori Automation und Studio for SAP GUI for HTML enthalten. Beide Module bieten die gleiche Benutzererfahrung wie das traditionelle Transaktionsmodul für Automate Studio for SAP GUI und erweitern diese Fähigkeiten auf SAP Fiori-Anwendungen, die auf SAPUI5 und der SAP GUI for HTML ERP-Schnittstelle basieren. Die neuen Module bieten Unternehmen eine einfache Möglichkeit, die Erstellung und Erfassung von SAP-Daten zu automatisieren und zu steuern. Diese können in Excel-Tabellen validiert, korrigiert, überprüft, genehmigt und erweitert werden, bevor sie in SAP-ERP-Systeme, einschließlich SAP S/4HANA Private und Public Clouds, übertragen werden.