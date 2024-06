Sperrfrist: 05.06.2024 14:00

München (ots) - Nach 15 Jahren verlässt die Muttergesellschaft der Bayerischen

als erster Versicherer der Branche den Run-Off. Geplant zum 1.Juli 2024 wird die

Konzernmutter unter neuem Namen "BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung

a.G." das Neugeschäft wieder aufnehmen. Dieser Schritt markiert einen wichtigen

Meilenstein für die Versicherungsbranche und das Modell des internen Run-offs.





Die BY, bisher BBV-L, stand während der Finanzkrise 2008 vor großenHerausforderungen. Durch die strategischen Maßnahmen der Einstellung desNeugeschäfts und ein striktes Kostensenkungsprogramm gelang es der Konzernmutterjedoch, diese Schwierigkeiten zu überwinden und seit 2012 unter der Marke "dieBayerische" erfolgreich durchzustarten. Dieser bisherige Erfolg wird nun durchdie Rückkehr der Konzernmutter aus dem Run-Off gekrönt, so dass alle dreiVersicherungsgesellschaften wieder unter der Marke "die Bayerische" am Marktaktiv sind."Die Wiederaufnahme des Neugeschäfts markiert einen wichtigen Wendepunkt für dieBY und unterstreicht unsere Entschlossenheit, den erfolgreichen Weg der letztenJahre fortzusetzen. Wir holen unser Mutterschiff aus dem Trockendock und setzenes wieder aufs Wasser. Wir sind bereit, die Herausforderungen anzunehmen undunseren Beitrag zur Stärkung der Gruppe zu leisten.", so Dr. HerbertSchneidemann, Vorstandsvorsitzender bei die Bayerische.Die Tochtergesellschaften BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG(Kompositversicherer der Bayerischen) und BL die Bayerische LebensversicherungAG (Lebensversicherer der Bayerischen) verzeichnen ein überdurchschnittlichesWachstum, das wesentlich zur Kostendeckung der Gruppe beiträgt und dieWiederaufnahme des Neugeschäfts ermöglicht. Die Mutter hat ihre Kapitalanlagenneu ausgerichtet und diversifiziert, was zu einer deutlichen Verbesserung derFinanzlage geführt hat. Die deklarierten Überschussbeteiligungen liegen über demBranchendurchschnitt und die Mitglieder des Versicherungsvereins aufGegenseitigkeit profitieren von der erfolgreichen Neuausrichtung."Unsere solide Finanzkraft und die gezielte Neuausrichtung unsererKapitalanlagen ermöglichen es uns, die kurzfristigen Belastungen aus demNeugeschäft zu bewältigen und langfristig erfolgreich zu agieren. Wir setzenweiterhin auf eine nachhaltige und diversifizierte Anlagestrategie, um dieStabilität und Ertragskraft unserer Gruppe zu sichern.", so Thomas Heigl,Vorstand bei die Bayerische.Trotz der aktuellen Herausforderungen und der kritischen Zinsentwicklung erfüllt