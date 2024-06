Obwohl die Aktie seit ihrem Tief im November um etwa 162 Prozent gestiegen ist, wird Robinhood am Markt oft noch mit Skepsis betrachtet. Die Analystenmeinungen sind gemischt und einige Investoren zweifeln an den langfristigen Aussichten des Unternehmens. Die 17 von MarketScreener erfassten Analysten, die die Aktie beobachten, raten im Schnitt dazu, sie zu Halten. Ihr mittleres Kursziel von 20,80 US-Dollar entspricht fast genau dem aktuellen Kurs.

Die Short-Interest-Rate ist zwar mit dem Aktienkursanstieg auf aktuell 6,1 Prozent zurückgegangen, dennoch setzen genügend Skeptiker auf einen weiteren Rückgang, was den kommenden Quartalsbericht im August interessant machen könnte. In Cathie Woods ARK-Fonds ist die Aktie jedenfalls einer der wenigen Gewinner.

Erst kürzlich teilte Susquehanna Financial Group seinen Kunden mit, dass ein namentlich nicht genannter Investor Kaufoptionen eingegangen ist, im Falle eines Kursverlusts also in größerem Volumen zukaufen würde. In den vergangenen zwölf Monaten schwankte der Aktienkurs von Robinhood zwischen 7,91 und 22,40 US-Dollar. Seit Jahresbeginn ist die Aktie um etwa 63 Prozent gestiegen, in den letzten zwölf Monaten sogar um 128 Prozent.

Trotz der starken Performance – im Vergleich dazu sind der S&P-500-Index und der Financial Select Sector SPDR Exchange-Traded Fund in den letzten zwölf Monaten um 24 beziehungsweise 28 Prozent gestiegen – könnte die heftige Kurssteigerung Anlass zur Sorge geben, dass die Aktie zu schnell zu weit gestiegen ist. Doch eine technische Überprüfung der gleitenden Durchschnitte deutet auf einen gesunden Aufwärtstrend hin.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

