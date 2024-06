FLENSBURG (dpa-AFX) - Die angeschlagenen Werften Flensburger-Schiffbau-Gesellschaft-Nobiskrug (FSG) bekommen eine neue Führung. Der Investor und Eigentümer Lars Windhorst, der das Unternehmen in den vergangenen Monaten auch als Geschäftsführer vertreten hat, wird sich aus dem operativen Geschäft zurückzuziehen, wie er am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Flensburg sagte. Robert Fischer von Mollard wird demnach neuer Geschäftsführer, Michael Bollmann technischer Leiter. Beide waren zuvor als Produktionsleiter bei Nobiskrug in Rendsburg beziehungsweise der FSG in Flensburg tätig.

Er freue sich, dass eine interne Lösung gefunden worden sei, sagte Windhorst. Er versicherte, er glaube an die Zukunft der beiden Werften. Die beiden Geschäftsführer würden mit Startkapital ausgestattet und seien in den kommenden Tagen wahrscheinlich damit beschäftigt, eine Prioritätenliste zu erstellen, "was bezahlt werden soll, muss, was investiert werden soll, muss. Das liegt dann in deren Hand."