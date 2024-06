Vancouver, British Columbia (5. Juni 2024) - Vizsla Silver Corp. (TSX-V: VZLA) (NYSE: VZLA) (Frankfurt: 0G3) ("Vizsla" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/vizsla-silver-c ... - freut sich bekannt zu geben, dass die beiden führenden unabhängigen Stimmrechtsberatungsunternehmen Institutional Shareholder Services Inc. ("ISS") und Glass Lewis & Co. ("Glass Lewis") den Aktionären von Vizsla Silver ("Aktionäre") empfohlen haben, auf der bevorstehenden außerordentlichen Aktionärsversammlung (die "Versammlung"), die am 17. Juni 2024 stattfinden wird, FÜR die Ausgliederung im Rahmen eines Vergleichsplans (das "Arrangement") zwischen Vizsla Silver und Vizsla Royalties Corp. ("Spinco") zu stimmen.

Das Board of Directors von Vizsla Silver empfiehlt den Aktionären, FÜR den Sonderbeschluss zur Genehmigung des Arrangements zu stimmen.

Empfehlungen von unabhängigen Dritten zur Stimmrechtsberatung

Die beiden führenden unabhängigen Beratungsunternehmen ISS und Glass Lewis haben den Aktionären empfohlen, FÜR den Zusammenschluss zu stimmen.

"Wir freuen uns, durch die Ausgliederung der Lizenzgebühr Werte für unsere Aktionäre zu schaffen", sagte Michael Konnert, President & CEO. "Vizsla ist der Ansicht, dass die Ausgliederung der Lizenzgebühr in ein eigenes Unternehmen den Aktionären eine weitere Möglichkeit bieten wird, am gesamten Panuco-Distrikt teilzuhaben, sowohl am Zentrum der Masse, die wir entwickeln, als auch an den potenziellen neuen Entdeckungen im Rest des Distrikts in den kommenden Jahren. Wir sind dankbar, dass diese führenden Stimmrechtsberater die Transaktion unterstützen.

IHRE STIMME IST WICHTIG - BITTE WÄHLEN SIE HEUTE

Die Frist für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte endet am Donnerstag, den 13. Juni 2024, um 10.00 Uhr (PST).

Details zum Treffen

Die Versammlung beginnt am Montag, 17. Juni 2024, um 10 Uhr (PST). Die Versammlung findet persönlich in 555 Burrard Street, 11th Floor, Suite 1165, Vancouver, British Columbia, statt.

Ausführliche Informationen und Links zu allen relevanten Dokumenten im Zusammenhang mit dem Treffen finden Sie unter https://vizslasilvercorp.ca.

Fragen von Aktionären

Seite 2 ► Seite 1 von 4