Neuer Journalismus-Fonds - Ex-'Standard'-Chefredakteur Geschäftsführer Ein neuer Fonds will ab Juli Journalismus in Deutschland, Österreich und der Schweiz fördern. Der "Media Forward Fund" will dafür sorgen, dass es mehr unabhängigen Qualitätsjournalismus mit tragfähigen Geschäftsmodellen gibt, wie die Organisation am …