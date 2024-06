Bringt diese Bohrsaison Core Assets Corp. den Durchbruch?

Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte, sagt man. Das trifft erst recht auf die neuen bildgebenden geophysikalischen Verfahren zu, die Core Assets Corp. (CSE:CC; FSE:5RJ; OTC.QB:CCOOF) erstmals nutzt, um sein diesjähriges Bohrprogramm auf dem CRD-Porphyr-Projekt Silver Lime im zentralen Grundstück Blue im Bergbaudistrikt Atlin im Nordwesten British Columbias zu planen.

Das neue Modell zeigt die spektakuläre Interpretation eines dreidimensionalen magnetischen Vektorinversionsmodells, auf dem die vermutete Quellenintrusion erstmals deutlich sichtbar sind. Das 3D-Modell deutet darauf hin, dass das Mo-Cu-Porphyr-Ziel Sulphide City mit einem größeren magnetischen Körper mit einer Breite von ~3,7 Kilometern verbunden ist, der mindestens drei weitere Porphyr-Lager unter den Zielen Pete's CRD und AMP sowie südlich des CRD-Ziels Gally speist (Abbildung 1).



Abbildung 1: Das 3D-Modell zeigt drei Zentren mit extrem hoher Aufladbarkeit von 80 mV/V bis 120 mV/V (Millvolt per Volt) entlang des 3,7 km langen mineralisierten Trends Pete's-Sulphide City-Gally. Sulphide City in der Mitte wird das erste Bohrziel dieser Saison sein. Die lila gefärbten Bereiche repräsentieren magnetische Körper mit hoher Aufladbarkeit, die als aussichtsreiche Porphyrbestände interpretiert werden. Sie sind ihrerseits mit einem größeren magnetischen Körper unterhalb von 1.100 m Tiefe verbunden, der als Quellintrusion interpretiert wird. Alle in Abbildung 1 dargestellten aussichtsreichen Porphyr-Ziele, einschließlich der interpretierten Hauptursprungsintrusion, sind innerhalb eines 13,7 km2 großen Gebiets durch tiefliegende Verwerfungen begrenzt (rote Linien in Abbildung 1). Man geht davon aus, dass diese Strukturen die Hauptwege für die entfernte und weit verbreitete hochgradige Ag-Zn-Pb-Cu±Au-Massivsulfid-Mineralisierung als Karbonat-Ersatz im Projekt Silver Lime darstellen.

Die integrierte Auswertung aller geophysikalischen Messdaten stimmt exakt mit den Befunden der bisherigen Bohrungen zusammen. Im Jahr 2022 erreichte das Bohrloch SLM22-006 bei Sulphide City eine Tiefe von 471 Metern und zeigte eine signifikante porphyrartige Alteration, Adern und erhöhte Molybdän- (Mo) und Kupfer- (Cu) Gehalte in etwa 315 Metern Tiefe. Die Gehalte in der Nähe des EOH ergaben bis zu 2,50 % CuEq. Wir werden mit Bohrungen zur Erprobung des Sulphide City Mo-Cu Porphyry Stock (80 mV/V) (Abbildung 1) und der potenziellen Quellintrusion beginnen. Der Beginn der Bohrungen auf dem CRD-Porphyr-Projekt Silver Lime ist für diese Woche geplant. Core Assets will in der jetzt beginnenden Saison bis zu 5.000 m Diamantbohrungen niederbringen.

Nick Rodway, President & CEO von Core Assets, kommentierte: „Die Überschneidungen, die wir zwischen unserer günstigen Magnetik, den stark aufladbaren und leitfähigen Zonen, den Cu- und Mo-Gehalten im Bohrloch und der aktuellen gebohrten Ausdehnung des Sulphide-City-Mo-Cu-Porphyrs beobachtet haben, deuten alle auf die Fortsetzung des mineralisierten Sulphide-City-Porphyrs in Tiefen von mehr als einem Kilometer hin. Diese sich überschneidenden Datensätze weisen auf das Vorhandensein eines großen, langlebigen und mehrstufigen mineralisierten Porphyrsystems hin, das die hochgradigen Silver Lime Skarn- und CRM-Ziele speist. Diese Interpretation geht mit einem verbesserten Verständnis unserer 3D-Projektgeologie und der Strukturen einher, die als Flüssigkeitswege für die hochgradige Massivsulfid- und epithermale Mineralisierung dienten, die außerhalb des Ziels Sulphide City beobachtet wurde."

Fazit: Mit seinen frisch modellierten Daten untermauert Core Assets die Hypothese, dass das oberflächnah gefundende CRM- und Skarnsystem im Projekt Silver Lime sehr wahrscheinlich mit einem tiefer liegenden Porphyr-Cu-System verbunden ist. In vieler Hinsicht erinnern die Befunde von Core Asset an die 3D-Untersuchung, die Hercules Silver (TSXV: BIG) im Jahr 2022 veröffentlicht hat und die anschließend zur Entdeckung des Leviathan Porphyry Copper Systems in Idaho geführt haben. Bemerkenswert ist, dass die von Core Assets gemessenen Werte von 80 bis 120 mV/V von Fachleuten als extrem hohe Werte interpretiert werden. „MilliVolt pro Volt“ ist eine Einheit der elektrischen Spannung. Sie gibt an, welche Energie pro Ladungseinheit zwischen zwei Punkten in einem elektrischen Feld herrscht. Die diesjährige Bohrkampagne von Core wird zeigen, was die Ursache dieser Anomalie ist. Im besten Fall ein Cu-Mo-reicher Porphyrkörper.

