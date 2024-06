Entwicklung der Indizes

**Marktbericht: Positive Entwicklungen an den internationalen Börsen** Die internationalen Börsen verzeichnen heute überwiegend positive Entwicklungen. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 18.596,26 Punkten und legt um +0,72% zu. Auch der MDAX zeigt eine positive Tendenz und notiert bei 26.999,05 Punkten, was einem Anstieg von +0,56% entspricht. Der SDAX folgt diesem Trend und steht bei 15.245,55 Punkten mit einem Plus von +0,65%. Besonders stark zeigt sich der TecDAX, der aktuell bei 3.419,82 Punkten notiert und mit einem deutlichen Plus von +1,57% die anderen deutschen Indizes übertrifft. Diese positive Entwicklung im Technologiesektor könnte auf eine erhöhte Nachfrage nach Tech-Aktien hinweisen. Auch an den US-amerikanischen Börsen ist eine positive Stimmung zu verzeichnen. Der Dow Jones steht bei 38.755,90 Punkten und verzeichnet einen leichten Anstieg von +0,18%. Der S&P 500 zeigt sich ebenfalls stark und notiert bei 5.328,18 Punkten, was einem Plus von +0,71% entspricht.Insgesamt zeigt sich heute ein überwiegend positives Bild an den internationalen Börsen, wobei insbesondere der TecDAX und der S&P 500 mit deutlichen Zugewinnen hervorstechen. Die Anleger scheinen optimistisch gestimmt zu sein, was sich in den Kursgewinnen widerspiegelt.Die Topwerte im DAX waren Sartorius Vz. mit einem Anstieg von 4.32%, gefolgt von Merck mit 2.92% und Siemens mit 2.35%. Auf der anderen Seite verzeichneten Zalando einen Rückgang von -1.19%, gefolgt von Covestro mit -1.51% und Airbus mit -1.74%.Im MDAX konnten Nemetschek mit einem Anstieg von 5.31%, AIXTRON mit 4.12% und Jenoptik mit 3.94% die Topwerte verzeichnen. Die Flopwerte waren K+S mit -1.58%, Delivery Hero mit -2.17% und Evonik Industries mit -5.60%.Die Topwerte im SDAX waren SUESS MicroTec mit einem Anstieg von 6.27%, gefolgt von HYPOPORT mit 4.72% und IONOS Group mit 3.09%. Die Flopwerte waren Vossloh mit -3.03%, Draegerwerk mit -3.66% und mutares mit -4.50%.Im TecDAX konnten SUESS MicroTec mit einem Anstieg von 6.27%, Nemetschek mit 5.31% und Sartorius Vz. mit 4.32% die Topwerte verzeichnen. Die Flopwerte waren Nordex mit 0.00%, HENSOLDT mit -0.27% und Energiekontor mit -0.56%.Die Topwerte im Dow Jones waren Intel mit einem Anstieg von 1.75%, gefolgt von Goldman Sachs Group mit 1.20% und Microsoft mit 1.06%. Die Flopwerte waren American Express mit -1.24%, Walt Disney mit -1.52% und Cisco Systems mit -2.66%.Im S&P 500 konnten Hewlett Packard Enterprise mit einem Anstieg von 11.93%, Applied Materials mit 4.96% und Seagate Technology Holdings mit 4.95% die Topwerte verzeichnen. Die Flopwerte waren The Mosaic mit -2.45%, Cisco Systems mit -2.66% und Dollar Tree mit -3.03%.