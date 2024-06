Köln (ots) -



- KI-Start-up schließt Finanzierungsrunde erfolgreich ab

- DeepSkill treibt die Vision voran, menschliche und maschinelle Skills

miteinander zu vereinen



Die digitale Lernplattform DeepSkill feiert den Abschluss ihrer

Finanzierungsrunde. Das Start-up erhält 1,5 Millionen Euro Wachstumskapital von

Investor:innen sowie Forschungszulagen für Tech-Entwicklungen des

Bundesministeriums für Wirtschaft . DeepSkill ist außerdem für das

Förderprogramm Kölner Rahmen [AI Innovations] 2024 von der KölnBusiness

Wirtschaftsförderung ausgewählt worden.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

DeepSkill -Co-Gründerin und Geschäftsführerin Miriam Mertens : " Mit derUnterstützung unserer Investor:innen, die die Bedeutung von emotionalerIntelligenz in der technologisch fortgeschrittenen Arbeitsumgebung erkennen,sind wir gut positioniert, um unsere führende Rolle im Bereich derPersonalentwicklung weiter auszubauen. "Die Stärken der emotionalen IntelligenzDer rasante Aufschwung der künstlichen Intelligenz beschert uns eine unfassbareDatenmenge und unendliche Möglichkeiten zur Automatisierung, Analyse undDatenverarbeitung. Aber was ChatGPT und Co. nicht können: Empathie, menschlicheVerbundenheit und Führung.Hier setzt DeepSkill den Hebel an: Das Kölner Start-up unterstützt Unternehmendabei, in Zeiten von Digitalisierung und dem wachsenden Einfluss künstlicherIntelligenz die emotionalen Fähigkeiten, sogenannte "Human Skills", seinerMitarbeitenden zu schulen. Entscheidend ist dabei die Kombination beider Welten:Auf der Lernplattform werden intelligente Algorithmen und Datenverarbeitunggenutzt, um maßgeschneiderte Lernprogramme für Unternehmen zu erstellen. DieProgramme fördern Schlüsselkompetenzen wie kritisches Denken, Problemlösung,Empathie und Kooperationsfähigkeit.Investor:innen zeigen sich überzeugtDass dieses Konzept aufgeht, hat die aktuelle Finanzierungsrunde erneutbewiesen: Rund die Hälfte der Gelder erhielt DeepSkill von einem breitenSpektrum an Neu-Investor:innen, darunter Angel-Investorinnen aus demencourageventures- Netzwerk sowie Ex-CHRO der Lufthansa und Founder Great2KnowDr. Bettina Volkens :"Miriam Mertens setzt mit DeepSkill neue Maßstäbe dafür, wie wir Technologienutzen können, um unsere menschlichen Qualitäten zu stärken und zu erweitern.Mit DeepSkill investieren wir in eine Zukunft, in der Menschlichkeit undTechnologie Hand in Hand gehen."Unter den Bestandsinvestor:innen, die das Potenzial des Kölner Start-ups alsBrückenbauer zwischen künstlicher Intelligenz und emotionaler Intelligenz früherkannten, sind unter anderem der High-Tech Gründerfonds (HTGF) und Kienbaum.Beide haben erneut signifikante Summen in das Start-up investiert. Auch die