Neben den günstigen Produktionskosten und den guten Absatzmöglichkeiten nach Nordamerika möchten viele Konzerne nach der Corona-Pandemie und infolge der zunehmenden Konflikte zwischen großen Wirtschaftsräumen ihre Lieferketten verkürzen. Sie suchen zudem nach Alternativen zu China, die sie oft in Schwellenländern wie Mexiko finden. Selbst chinesische Firmen investieren aufgrund der Konflikte und Handelszölle zunehmend in Mexiko, um diese zu umgehen.

Wenn große Konzerne wie VW , BMW , BYD , Tesla , Continental, Bosch oder Unilever Gelder in neue Werke investieren, wählen sie meist Länder mit günstigen Lohnkosten, die zudem nah an großen Absatzmärkten liegen und gute Beziehungen zu diesen pflegen. So gab beispielsweise Tesla 2023 bekannt, dass es in der Nähe von Monterrey (Mexiko) ein weiteres Automobilwerk für etwa zehn Milliarden US-Dollar plant.

So nehmen die ausländischen Direktinvestitionen in Mexiko stetig zu. Lagen sie 1990 noch bei 2,63 Milliarden US-Dollar, waren es 2023 bereits etwa 36 Milliarden US-Dollar. Die Beratungsgesellschaft Deloitte geht zudem davon aus, dass dieser Wert in naher Zukunft auf bis zu 60 Milliarden US-Dollar jährlich steigen könnte.

Zwar kämpft das Land auch gegen Drogenclans und eine durch sie begünstigte Korruption, aber rein ökonomisch betrachtet ist Mexiko gut aufgestellt. So ist es mit gerade einmal 49,1 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung verschuldet, weist eine geringe Arbeitslosenquote von 2,6 Prozent auf, besitzt eine wachsende Bevölkerung von 127,9 Millionen Menschen, eine Inflation von 4,65 Prozent und eine stetig wachsende Wirtschaft.

Mexikanische Aktien sind günstig bewertet

Der südliche Nachbar der USA verfügt aktuell außerdem über einen der weltweit am günstigsten bewerteten Aktienmärkte. So beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis nur 11,35 (05.06.2024), was nicht nur absolut, sondern auch im Vergleich zum eigenen historischen Durchschnitt günstig ist.

Mexiko-ETFs

Indexfonds bieten eine günstige und einfache Möglichkeit, von einer späteren Aufwertung des Aktienmarktes zu profitieren.

So verfügt der Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF mit 235 Millionen Euro (05.06.2024) derzeit über das größte Fondsvolumen unter den investierbaren Mexiko-ETFs. Er investiert in 24 Werte des MSCI Mexico Index, der seit Ende 2000 bis Ende Mai 2024 bisher annualisiert um 8,96 Prozent gestiegen ist. Er enthält die wichtigsten und größten Unternehmen aus allen mexikanischen Branchen, wurde im März 2010 in Luxemburg aufgelegt, thesauriert die Erträge und kostet jährlich 0,65 Prozent der investierten Summe.

Eine ausschüttende Alternative stellt der HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF dar, der sich ähnlich entwickelt und 17,35 Millionen Euro verwaltet (05.06.2024).

Aktive Aktienfonds

Leider gibt es keine aktiven Aktienfonds, die ausschließlich in mexikanische Unternehmen investieren.

Alternativen bilden Lateinamerikafonds wie der DWS Invest Latin American Equities. Er wurde im Oktober 2012 in Luxemburg aufgelegt, thesauriert die Erträge und schneidet seitdem sogar besser als die genannten ETFs ab. Morningstar zeichnet ihn mit fünf von fünf Sternen aus, und das verwaltete Vermögen beläuft sich aktuell bereits auf 1,51 Milliarden Euro (05.06.2024).

Neben einer Gewichtung von Mexiko-Aktien in Höhe von 31,1 Prozent bilden hier brasilianische Werte mit 60,4 Prozent den Hauptportfolioanteil.

Eine zweite Möglichkeit stellt der JPM Latin America Equity dar. Er wurde bereits im Mai 1992 in Luxemburg aufgelegt, schüttet seine Erträge aus und hält derzeit 35,6 Prozent mexikanische Aktien. Morningstar zeichnet ihn mit vier von fünf Sternen aus, und das verwaltete Vermögen beläuft sich auf 480,48 Millionen US-Dollar (05.06.2024).

Mexikanische Aktien

Direkte Investitionen in mexikanische Unternehmen sollte im Idealfall über die mexikanische Börse erfolgen, wofür jedoch nur wenige Broker einen Zugang bieten.

Bestimmte mexikanische Aktien sind aber auch gut an der New Yorker Börse handelbar. Ein Beispiel dafür ist Coca-Cola FEMSA. Das in Mexiko-Stadt ansässige Unternehmen ist weltweit der größte Abfüller von Coca-Cola-Produkten. In den vergangenen sieben Jahren sind Umsatz und operatives Ergebnis von 10.778 auf 13.814 Millionen beziehungsweise von 1.420 auf 2.038 Millionen Mexikanische Peso gestiegen. Aktuell liegt die Dividendenrendite bei 2,82 Prozent (05.06.2024).

Ein zweites gutes Unternehmen, dessen Aktien jedoch schlecht an deutschen Börsen handelbar sind, ist der Flughafenbetreiber Grupo Aeroportuario del Pacífico. Er hat in den vergangenen sieben Jahren Umsatz und Gewinn von 12.365 auf 33.224 Millionen beziehungsweise von 4.649 auf 9.542 Millionen Mexikanische Peso gesteigert. Der Konzern betreut in Mexiko und Jamaika insgesamt 14 Flughäfen. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 6,45 Prozent (05.06.2024).

Ein dritter großer, über viele Jahre bis heute sehr erfolgreicher mexikanischer Konzern ist Gruma. Er ist weltweit in Nord- und Südamerika, Europa, Asien und Australien aktiv und auf die Herstellung und Vermarktung von Maismehl, Tortillas und anderen Maisspezialitäten spezialisiert. Zwischen 2017 und 2023 sind Umsatz und Gewinn von 70.580 auf 116.667 Millionen beziehungsweise von 6.218 auf 7.178 Millionen Mexikanische Peso gestiegen.

Fazit Mexiko

Der mexikanische Aktienmarkt ist derzeit günstig bewertet und profitiert von Lieferkettenverkürzungen als auch von den Folgen der geopolitischen Konflikte. ETFs, aktive Aktienfonds und ausgesuchte Einzelaktien bieten die Möglichkeit, langfristig von diesen Umständen zu profitieren.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion

