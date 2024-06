München (ots) -



- Seit ihrem Saisonauftakt Mitte Mai nutzt die MSC Preziosa Strom von der neuen

Landstromanlage im Hamburger Cruise Center Steinwerder

- Die MSC Euribia nutzt seit Ende Mai bei ihren diesjährigen Anläufen in Kiel

jeden Samstag grünen Strom vom Festland

- Mit dem erfolgreichen Anschluss der MSC Poesia an das lokale Stromnetz im

Hafen von Rostock-Warnemünde bezieht seit Anfang Juni auch das dritte Schiff

von MSC Cruises, das 2024 deutsche Häfen anläuft, regelmäßig Landstrom während

der Liegezeit



MSC Cruises bezieht ab sofort in allen deutschen Häfen, die von MSC

Kreuzfahrtschiffen angelaufen werden, Landstrom während der Liegezeit. Die

letzten Tests an der Anlage in Rostock-Warnemünde sind seit 2. Juni

abgeschlossen.







freuen uns, dass wir mit dem Abschluss der Tests im Hafen von Rostock-Warnemünde

sagen können, dass wir jetzt in allen drei deutschen Häfen, die wir 2024

anlaufen, an das lokale Stromnetz während der Liegezeit im Hafen angeschlossen

sind", so Georg Schmickler, Chief Business Development Officer und

Interims-Geschäftsführer von MSC Cruises Deutschland .



Bei der Versorgung mit Landstrom wird das Schiff an das lokale Stromnetz

angeschlossen, sodass die Schiffsmotoren abgeschaltet werden können. So werden

lokale Emissionen vermieden, während das Schiff im Hafen liegt. Zurzeit sind 59

Prozent der Flotte von MSC Cruises für Landstrom ausgerüstet, bis zum Jahresende

soll dieser Anteil auf 72 Prozent erhöht werden.



MSC Cruises nutzt den Landstrom, wo er vorhanden ist, wie etwa in Hamburg, Kiel,

Warnemünde, den norwegischen Häfen Bergen, Ålesund und Haugesund, Valetta auf

Malta sowie Southampton in Großbritannien. Die Reederei plant zudem zwischen

2024 und 2026 mindestens 15 weitere Städte in seinen Landstromplan aufzunehmen.

Der Schwerpunkt liegt dabei auf italienischen Häfen, darunter Genua, La Spezia,

Civitavecchia, Neapel und Triest, aber auch beliebte Häfen wie Barcelona,

Valencia, Marseille und Kopenhagen sind dabei.



Michele Francioni, Chief Energy Transition Officer bei MSC Cruises , dazu: "Wir

brauchen mehr Häfen in ganz Europa und darüber hinaus, die wie die deutschen

Häfen Landstrom bereitstellen, damit wir die lokalen Luftemissionen weiter

reduzieren können. Wir werden dafür sorgen, dass unsere Schiffe überall dort, wo

es die Infrastruktur erlaubt, für den Anschluss bereit sind."



Das Sommerprogramm von MSC Cruises ab Deutschland



Die im Juni 2023 getaufte MSC Euribia verbringt auch ihre zweite Sommersaison in

Kiel. Das zweite mit LNG angetriebene Schiff der MSC Cruises Flotte wird jeden Seite 2 ► Seite 1 von 2



