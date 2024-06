Aktien Wien Schluss Leicht im Plus - Voestalpine gesucht Die Wiener Börse hat am Mittwoch knapp im Plus geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,14 Prozent auf 3647,77 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,11 Prozent auf 1828,56 Zähler. An anderen Börsen in Europa ging es …