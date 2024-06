Köln (ots) - Inmitten von Chatbots, Instagram-Reels, Whatsapp-Channels und

Live-Sessions bei TikTok & Co. gelangen E-Mails als Marketing-Instrument schnell

aus dem Blick. Dabei gibt es auch im Jahr 2024 kein Marketing-Instrument, mit

dem Interessierte und Kunden ähnlich zielgerichtet und effektiv erreicht werden

können.



Dabei ist beim E-Mail-Marketing nur auf dem ersten Blick alles beim Alten. In

den letzten Jahren entstanden eine Vielzahl neuer Geschäftsmodelle, die E-Mails

als einen wesentlichen oder sogar als den zentralen Bestandteil der

Unternehmensstrategie einsetzen. Entsprechend gibt es auch bei der Auswahl der

Tools einiges zu beachten. Darauf weist der Online-Marketing-Fachdienst

trending.de hin.





So haben sich Tools wie Beehiiv ganz auf professionelle Informationsdienste wieBörsenbriefe und Livestyle-Newsletter konzentriert. Solche Projekte kommen sogarganz ohne eigene Website aus. Wer E-Mails vor allem als Verkaufsinstrumenteinsetzt, findet in Tools wie ConvertKit zahlreiche passgenaue Automatisierungenund Segmentierungen.Ist der Newsletter Teil einer CRM-Plattform - etwa bei Online-Händlern -,empfiehlt sich unter anderem die Software von Brevo. Und der Newsletter inseiner ursprünglichsten Form kann mit dem deutschen Anbieter CleverReach odermit dem Platzhirsch Mailchimp verschickt werden. Der ganze Test aufhttps://www.trending.de/artikel/newsletter-software-tools/Pressekontakt:4pub GmbHIm Mediapark 550670 KölnJohannes Hauptinbox (at) trending.deTel 0221 34663763Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/136029/5794851OTS: 4pub GmbH