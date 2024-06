MGI weiht neuen europäischen Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ein BERLIN, 5. Juni 2024 /PRNewswire/ - MGI (MGI Tech Co., Ltd. oder seine Tochtergesellschaften, zusammen MGI) ist ein Unternehmen, das sich der Entwicklung von Kernwerkzeugen und -technologien verschrieben hat, die die Innovation in der …