München (ots) - Es ist an der Zeit, den Schleier zu lüften und mit einigenhartnäckigen Mythen rund um das Thema Fördermittel aufzuräumen, die sich in denKöpfen festgesetzt haben. Fördermittel sind weder Hexenwerk noch bloße Legenden.Und doch sind viele Unternehmen abgeschreckt, die wertvollen Ressourcen zunutzen. Dieser Beitrag klärt über einige wichtigen Fakten auf, die jederUnternehmer kennen sollte.- Fördermittel sind nicht nur für die Big Player! KMUs, Selbstständige undStart-ups aufgepasst: Mehr als 3.000 Programme in Deutschland richten sichdirekt an Sie. Über 90% der Förderungen sind für Unternehmen mit weniger als250 Mitarbeitern ausgerichtet. Das bedeutet, besonders die Kleinen können großabräumen, um ihre innovativen Träume zu verwirklichen.- Förderungen gibt es für nahezu alle Branchen! Vom Bund und den Ländern gibt essowohl Programme, die auf einzelne Technologiefelder wie Automotive, Robotik,Medizintechnik, Maschinenbau, KI, Mikroelektronik, Nanotechnologie odersonstige Bereiche beschränkt sind, als auch branchenoffene Forschungs- undInnovationsförderung. Beispielsweise die Forschungszulage fördert F&E Projektealler in Deutschland steuerpflichtigen Unternehmen im Sinne desEinkommensteuer- und Körperschaftsteuergesetzes, unabhängig vonUnternehmensgröße und Branchenzugehörigkeit. - Und das sogar bis zu 4 Jahrerückwirkend!- Die digitalen Schatzkarten im Förderdschungel. Die Förderlandschaft ist wieein exquisit bestückte Buffet - üppig und vielseitig. Dadurch aber auch einbisschen überwältigend, wenn man nicht weiß, wo man zuerst zugreifen soll. DieWebseite der Bundesregierung ( http://www.foerderinfo.bund.de/ ) und dieFörderdatenbank des Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (http://www.foerderdatenbank.de/ ) sind hilfreiche Tools. Sie bieten einen gutstrukturierten und übersichtlich aufbereiteten Zugriff auf Tausende vonProgrammen und helfen Ihnen, die Nadel im Heuhaufen zu finden.- Förderung muss keine einmalige Sache sein. Unternehmen können mehrere Projektezu unterschiedlichen Themen parallel fördern lassen, solange sie sich klarvoneinander abgrenzen. Für viele Unternehmen ist der Posten "Fördermittel" einDauergast im Budgetplan und ein zusätzlicher Booster auf der finanziellenÜberholspur.- Antrag immer vor Projektbeginn stellen - Ausnahme Forschungszulage: Nur imRahmen der Forschungszulage können Unternehmen erstmalig rückwirkendeigenbetriebliche Forschung und Entwicklung, externe Forschungsaufträge undsogar F&E Eigenleistungen von Einzelunternehmern fördern lassen, die nach dem01.01.2020 gestartet wurden. Für alle anderen Programme gilt: Der Antrag mussimmer vor dem Projektbeginn gestellt werden. Für den Projektstart gibt es dannzwei Varianten: Entweder man darf mit dem Tag der Antragstellung auf eigenesRisiko starten oder erst mit der Bewilligung bzw. der sogenannten Erteilungeines vorzeiten Maßnahmenbeginns. Diesen Punkt dringend abklären! Ein zufrüher Start kann den Förderzauber schnell verpuffen lassen.- Scheitern ist erlaubt! Forschung und Entwicklung zeichnen sich durchwissenschaftliche und/oder technische Unsicherheiten hinsichtlich desEndergebnisses aus. Daher bedeutet ein gescheitertes Projekt nicht gleich dasEnde der Förderung.Der erste Fördermittelantrag fühlt sich vielleicht noch an wie ein Marathon inGummistiefeln. Nach dem dritten oder vierten, stellt sich aber eine gewisseRoutine ein, da der Aufbau vieler Antragsverfahren ähnlich gestaltet ist.Alternativ können Sie für den Anfang einen Fördermittelberater an die Seitenehmen und das Thema einfach outsourcen. Mit dessen Hilfe finden Sie nicht nurdie passenden Programme, sondern können den gesamten Antragsprozess meistern undstolperfrei zum Fördergeld gelangen, um Ihrem Unternehmen einen finanziellenKickstart zu verpassen.Die Hentschel Fördermittelberatung ist spezialisiert auf F&E Förderung undunterstützt mittelständische Unternehmen und Konzerne schnell und praxisnah beider Antragstellung.