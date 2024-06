„Während die KI die Energienachfrage in die Höhe treibt, führt sie auch zu Effizienzsteigerungen, welche die Emissionen senken. Tatsächlich ist das Wachstum der KI einer der drei Megatrends, die unsere Zukunft bestimmen werden, neben der sich beschleunigenden Energiewende und dem Aufstieg der Schwellenländer und des globalen Südens. Und je enger KI und Energie zusammenarbeiten, desto mehr Lösungen können wir freisetzen, um das Wachstum der Dekarbonisierung überall voranzutreiben", sagte Dr. Al Jaber in einer Rede am Eröffnungstag der Baku Energy Week, die bis zum 6. Juni in der aserbaidschanischen Hauptstadt stattfindet.

Dr. Al Jaber sagte, dass der COP28-Vorsitz sowie die UAE „sehr eng mit Aserbaidschans COP-Vorsitz zusammenarbeiten werden und wir rufen alle Länder auf, sicherzustellen, dass COP29 ein durchschlagender Erfolg wird, der auf den Ergebnissen von Dubai aufbaut."

„Die COP28 hat mit dem UAE-Konsens Geschichte geschrieben – das umfassendste Paket an Klimadurchbrüchen seit dem Pariser Abkommen zu liefern", sagte Dr. Al Jaber „und wir haben vor einem sehr schwierigen geopolitischen Hintergrund bewiesen, dass der Multilateralismus lebt."

„Wir haben die Welt auf einen praktischen Weg gebracht, um 1,5 °C in Reichweite zu halten und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit zu stärken sowie die sozioökonomische Entwicklung für alle aufrechtzuerhalten", sagte Dr. Al Jaber.

Im Einklang mit der im UAE-Konsens eingegangenen Verpflichtung, die Kapazität an erneuerbaren Energien bis 2030 zu verdreifachen, feiern die UAE und Aserbaidschan heute den ersten Spatenstich für die Photovoltaikanlagen Bilasuvar und Neftchala sowie für das Windprojekt Absheron Garadagh. Gemeinsam werden sie über 1 GW sauberen Strom für den wachsenden Energiebedarf Aserbaidschans liefern. Die im vergangenen Jahr angekündigten Projekte werden von Masdar, dem Zentrum für saubere Energie in den Vereinigten Arabischen Emiraten (UAE), und SOCAR, der staatlichen Ölgesellschaft Aserbaidschans, entwickelt.