Nasdaq und Dow Jones: Zweiklassen-Gesellschaft!

Der Nasdaq heute intraday mit einem neuen Allzeithoch, während der Dow Jones in Relation zum US-Leitindex S&P 500 auf den tiefsten Stand seit der Finanzkrise fällt und die Nebenwerte im Russell 2000 weiter weit hinterhinken. Das Gleiche gilt für den Dow Jones Transports und die Regionalbanken, die einen nicht unerheblichen Teil der US-Wirtschaft repräsentieren. Die Wall Street ist also eine Zweiklassen-Gesellschaft, vor allem die großen Tech-Aktien ziehen den Markt, allen voran Nvidia, die heute an die Marke von 1200 Dollar steigt. Diese Widersprüche werden sich auflösen und in einer großen Bewegung entladen! Heute schwache ADP Arbeitsmarktdaten und ein extrem starker ISM Service Index - die Renditen fallen dennoch weiter, obwohl mit den ISM-Daten die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung wieder sinkt..

1. Power of Siberia 2: Verhandlungsstillstand zwischen Russland und China

2. Künstliche Intelligenz: Snowden warnt vor den „Werwölfen“ der Wall Street

