MegaRAC OneTree unterstützt außerdem das Accelerator/GPGPU-Management, das Fabric (CXL)-Management für Speichererweiterungen/Pooling und ein fortschrittliches Flüssigkühlungsmanagement, um die aggressiven Anforderungen an eine rechnergestützte und dynamisch komponierbare KI-Infrastruktur zu erfüllen.

„AMI ist bestrebt, hochmoderne Lösungen zu liefern, die den immer anspruchsvolleren Anforderungen an das Servermanagement unserer Kunden gerecht werden. Unsere OpenBMC-Lösung MegaRAC OneTree für ASPEED 2700 stellt einen bedeutenden Schritt nach vorne in der Servermanagement-Technologie dar und bietet unvergleichliche Kontrolle und Effizienz", sagte Sanjoy Maity, Geschäfstführer von AMI.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit AMI bei der OpenBMC-Lösung MegaRAC OneTree. Unsere ASPEED 2700-Plattform wurde entwickelt, um fortschrittliche Management- und Sicherheitsfunktionen zu unterstützen. Diese Partnerschaft zeigt unser Engagement, erstklassige Lösungen zu liefern, die den dynamischen Anforderungen der Branche gerecht werden", sagte Chris Lin, Geschäftsführer von ASPEED Technology Inc.

AMI ist eine neu konzipierte Firmware für die moderne Datenverarbeitung. Als weltweit führender Anbieter von dynamischer Firmware für Sicherheits-, Orchestrierungs- und Verwaltungslösungen ermöglicht AMI den Einsatz von Compute-Plattformen von On-premises über die Cloud bis hin zur Edge. Die branchenführende Basistechnologie und der unerschütterliche Kundensupport von AMI haben zu dauerhaften Partnerschaften geführt und Innovationen für einige der bekanntesten Marken in der High-Tech-Industrie vorangetrieben.

