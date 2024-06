Rom (ots/PRNewswire) - Von Fabio Cannavaro bis Marco Belinelli, Ambra Sabatini,

Clemente Russo und viele andere: hier sind die Namen der neuen Champions für

Ethik, Loyalität und Respekt



Das Warten hat endlich ein Ende - neue Sportstars erleuchten die Welt des Fair

Play Menarini International Award . Die jährliche Veranstaltung, die die Werte

Ethik, Loyalität und Respekt fördert, wurde heute Morgen im Ehrensaal des

Hauptsitzes CONI offiziell mit der Pressekonferenz zur Vorstellung der 28. Die

Stiftung Fair Play Menarini hat die Namen der Preisträger bekannt gegeben, die

am Abend des 4. Juli auf der Bühne des Römischen Theaters in Fiesole den

renommierten Preis erhalten werden.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

" Die 28. Ausgabe des Fair Play Menarini International Award ist da, einEreignis, das mit zwei inspirierenden Worten verbunden ist: Fair Play, dasWesen, die Grundlage und das Fundament unserer Sportwelt" , kommentierte derPräsident des Nationalen Olympischen Komitees Italiens, Giovanni Malagò . " Wirsind der Stiftung Fair Play Menarini für ihren Einsatz und ihr Engagementzutiefst dankbar".Auch in diesem Jahr wurden wieder internationale Champions, die in ihrerKarriere den Geist des Fair Play verkörpert haben, in die Ruhmeshalle desPreises aufgenommen. Die Welt des Fußballs wird durch den Gewinner des Ballond'Or und Kapitän der italienischen Mannschaft bei der Weltmeisterschaft 2006,Fabio Cannavaro , sowie Mister Cesare Prandelli , Vize-Europameister 2012 mitder italienischen Mannschaft, und drei weitere Symbole des italienischenFußballs vertreten: Alessandro Costacurta , Vizeweltmeister mit deritalienischen Mannschaft 1994, Ciro Ferrara , Drittplatzierter bei derWeltmeisterschaft 1990 und Vizeeuropameister 2000, und der ehemaligeFIFA-Weltmeister von 1982, Giuseppe Dossena . Die Stars unter den Legenden desMannschaftssports sind Marco Belinelli , der erste und einzige italienischeNBA-Sieger, und Gian Paolo Montali , ehemaliger Cheftrainer derVolleyball-Nationalmannschaft der Männer, zweimaliger Europapokalsieger. DerWintersport wird durch den Eislaufstar Francesca Lollobrigida , dieGoldmedaillengewinnerin der Eisschnelllauf-Europameisterschaft, vertreten,während die Paralympics-Siegerin und 100-m-Weltrekordhalterin Ambra Sabatini undder Sprinter Roberto Rigali , Silbermedaillengewinner in der 4x100-m-Staffel,für die Leichtathletik triumphierten. Cesare Fiorio , eine Legende in der Weltdes Rallyesports, ließ seinen Motor aufheulen, während Clemente Russo , einenSieg im Boxen einfuhr. Der Sportjournalismus schließlich wird durch das Gesichtund die Stimme von Federico Buffa mit seiner unvergleichlichen Fähigkeit,