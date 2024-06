TAIPEI, 5. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Tether, das größte Unternehmen in der Branche für digitale Vermögenswerte, hat eine strategische Investition in Höhe von 18,75 Millionen US-Dollar in die XREX Group, ein vollständig reguliertes, Blockchain-fähiges Finanzinstitut, angekündigt. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, Innovationen in der Branche für digitale Vermögenswerte voranzutreiben, USDT-basierte grenzüberschreitende Zahlungen in Schwellenländern zu erleichtern und die Regulierungstechnologie zu erneuern.

Mit der Finanzierung durch Tether wird XREX konforme, USDT-basierte grenzüberschreitende B2B-Zahlungen in Schwellenländern erleichtern und Finanztransaktionen revolutionieren, indem es Unternehmen mehr Leichtigkeit, Effizienz und potenziell niedrigere Kosten bietet. Darüber hinaus wird XREX mit der Unitas Foundation zusammenarbeiten, um XAU1 auf den Markt zu bringen, eine an den US-Dollar gekoppelte vereinheitlichte Stablecoin, die mit Tether-Gold (XAUt) überreserviert ist und Kunden eine stabile Alternative und eine Absicherung gegen Inflation bietet.

Diese Zusammenarbeit wird Innovationen im Bereich der Regulierungstechnologie (RegTech) vorantreiben und Lösungen zur Aufdeckung und Verhinderung der illegalen Nutzung von Stablecoins verbessern. Das Engagement von Tether für eine verantwortungsvolle Finanzverwaltung deckt sich mit dem Engagement von XREX, ein sicheres, zugängliches und vertrauenswürdiges Umfeld für alle Krypto-Nutzer in den Schwellenländern zu fördern.

„Die strategische Investition von Tether in die XREX Group unterstreicht unser unermüdliches Engagement für die Förderung der finanziellen Inklusion in den Schwellenländern", sagte Paolo Ardoino, Geschäftsführer von Tether. „Unsere Zusammenarbeit mit XREX wird mehrere bahnbrechende Initiativen anführen, darunter die Einführung eines einzigartigen neuen unitisierten Stablecoins durch die Unitas Foundation und die Erleichterung von grenzüberschreitenden Zahlungen auf USDT-Basis, die einen neuen Standard für finanzielle Zugänglichkeit und Effizienz in der Region setzen. Diese jüngste Investition steht im Einklang mit Tethers langfristiger Vision, eine robuste Infrastruktur aufzubauen, die über die Grenzen des Kryptomarktes hinausgeht, wie unsere diversifizierten Investitionen in verschiedenen Branchen zeigen."