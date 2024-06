Devisen Euro gibt etwas nach vor EZB-Zinsentscheid Der Euro ist am Mittwoch in einem volatilen Handelsverlauf moderat gesunken. In New York kostete die Gemeinschaftswährung am Tag vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) zuletzt 1,0873 US-Dollar. Die Währungshüter hatten den …