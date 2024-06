INDEX-MONITOR Tui und Rational wieder im MDax - Douglas steigt in SDax auf Der Reisekonzern Tui und der Großküchenausrüster Rational kehren wieder in den MDax ein. Die Deutsche Börse verkündete die Wiederaufnahme am Mittwochabend bei ihrer Juni-Überprüfung der Indizes gemeinsam mit mehreren anderen Wechseln. Die im März …