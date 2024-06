Seite 2 ► Seite 1 von 8

Toronto (ots/PRNewswire) -- Die Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, Valour Inc., hat seinePartnerschaft mit justTRADE erweitert und stellt den 1Valour STOXX BitcoinSuisse Digital Asset Blue Chip ETP für deutsche Sparpläne bereit.- Diese im August 2022 begonnene Zusammenarbeit stärkt die Position von Valourals wichtigen Anbieter von Kryptowährungsprodukten und ETPs für die Kundschaftvon justTRADE und steht im Einklang mit deren Mission, einen einfachen undsicheren Zugang zu digitalen Vermögenswerten zu bieten.- Die Einführung des 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETP,der einer regelbasierten passiven Indexmethodik folgt und die Global CryptoTaxonomy von Bitcoin Suisse nutzt, ist ein historischer Meilenstein für STOXXund erweitert die Zugänglichkeit von Kryptowährungsinvestitionen inMainstream-Portfolios.DeFi Technologies Inc. (das " Unternehmen " oder " DeFi Technologies ") (CBOECA: DEFI) (GR: RB9) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, dasPionierarbeit bei der Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt desdezentralen Finanzwesens (" DeFi ") leistet, freut sich bekannt zu geben, dassseine Tochtergesellschaft Valour Inc. (" Valour "), ein führender Emittent vonbörsengehandelten Produkten (" ETPs "), die einen vereinfachten Zugang zudigitalen Vermögenswerten bieten, seine Partnerschaft mit justTRADE, einerführenden deutschen Online-Brokerage-Plattform, erweitert hat. Der kürzlich aufden Markt gebrachte 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETP istab sofort für deutsche Sparpläne über justTRADE erhältlich.Die Zusammenarbeit zwischen justTRADE und Valour basiert auf dem gemeinsamenEngagement für Innovation und Zugänglichkeit bei Finanzdienstleistungen. Die imAugust 2022 begonnene Partnerschaft hat Valour bereits als wichtigen Anbietervon Kryptowährungsprodukten und ETPs für die Kunden von justTRADE in Deutschlandpositioniert. justTRADE, bekannt für seine benutzerfreundliche Plattform undsein umfassendes Finanzangebot, passt perfekt zu Valours Mission, den Zugang zudigitalen Vermögenswerten über vertrauenswürdige, regulierte Vehikel zuvereinfachen und zu sichern. Diese Zusammenarbeit erweitert nicht nur dieProduktpalette, die justTRADE-Kunden zur Verfügung steht, sondern stärkt auchdie Valours Rolle als führendes Unternehmen im Bereich der digitalenVermögenswerte.Die jüngste Einführung ist von historischer Bedeutung, da STOXX, bekannt fürseine Benchmark-Indizes, zum ersten Mal in den Bereich der Kryptowährungen