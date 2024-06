Am Mittwoch war es schließlich so weit: Die Nvidia Aktie stieg im US-Handel um 5,2 Prozent und schlossen auf einem Rekordhoch von 1.224,40 US-Dollar. Damit hievten Anleger den Marktwert des Unternehmens auf über 3 Billionen US-Dollar und Nvidia auf Platz 2 der wertvollsten Börsenunternehmen hinter Spitzenreiter Microsoft .

Tech-Schwergewicht Apple, das zuletzt 2002 - fünf Jahre vor der Einführung des ersten iPhones - weniger wert war als Nvidia - muss Platz 2 räumen. Apple hatte zuletzt mit abkühlender iPhone-Nachfrage in China und einer Geldstrafe durch die Europäische Union zu kämpfen. Seit Anfang Mai konnte sich die Aktie jedoch wieder etwas erholen.

Nvidia-Chef Jensen Huang bezeichnet die rasante Entwicklung im Bereich der generativen KI gerne als "neue industrielle Revolution". Eine Revolution, bei der dem Unternehmen aus Santa Clara eine zentrale Rolle zukommen soll. Wie Huang in einer Rede auf einer Branchenmesse in Taiwan verriet, will Nvidia 2025 den Blackwell-Ultra-Chip und 2026 die nächste Generation der Rubin-Chipplattform auf den Markt bringen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

