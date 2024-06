Generative KI-SuperClusters, integriert mit NVIDIA AI Enterprise und NIM Microservices, bieten sofortige ROI-Gewinne und mehr KI-Arbeit pro Dollar durch eine massiv skalierbare Recheneinheit und vereinfachen KI für eine schnelle Bereitstellung

SAN JOSE, Kalifornien und TAIPEI, Taiwan, 6. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Storage und 5G/Edge, stellt ein sofort einsatzbereites flüssigkeitsgekühltes KI-Rechenzentrum vor, das für Cloud-native Lösungen entwickelt wurde, die die Einführung generativer KI in Unternehmen aller Branchen mit seinen SuperClustern beschleunigen, die für die Softwareplattform NVIDIA AI Enterprise für die Entwicklung und den Einsatz generativer KI optimiert sind. Mit dem flüssigkeitsgekühlten 4U-System von Supermicro kann die kürzlich von NVIDIA vorgestellte Blackwell GPU 20 PetaFLOPS an KI-Leistung auf einer einzigen GPU entfesseln und eine 4X bessere KI-Trainings- und 30X bessere Inferenzleistung als die bisherigen GPUs demonstrieren, und das bei zusätzlichen Kosteneinsparungen. Im Einklang mit seiner First-to-Market-Strategie hat Supermicro kürzlich eine komplette Produktlinie auf Basis der NVIDIA Blackwell Architektur für den neuen NVIDIA HGX B100, B200 und GB200 Grace Blackwell Superchip angekündigt.