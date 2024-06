CALGARY, ALBERTA - 5. Juni 2024 / IRW-Press / Saturn Oil & Gas Inc. (TSX: SOIL)(FSE: SMKA)(OTCQX: OILSF) („Saturn“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass das Unternehmen den Preis für seine zuvor angekündigte Privatplatzierung (das „Emissionsangebot“) von mit 9,625 % verzinsten vorrangig besicherten Second Lien Notes zum Nennwert in einem Gesamtnennbetrag von 650 Millionen US $ mit Fälligkeit 2029 (die „Notes“) bei Käufern, die gemäß Rule 144A und Regulation S des Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der „Securities Act“) zulässig sind, festgelegt hat. Das Emissionsangebot wird vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen voraussichtlich am 14. Juni 2024 abgeschlossen. Die Besicherung der Notes erfolgt durch perfektionierte Pfandrechte zweiter Priorität auf im Wesentlichen sämtliche Vermögenswerte des Unternehmens vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen. Anfänglich sind die Notes nicht garantiert, können dies aber in Zukunft auf der Basis von vorrangig besicherten Second Liens (zweite Pfandrechte) durch zukünftige ausgewählte Tochtergesellschaften des Unternehmens vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen sein.