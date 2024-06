LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Elementarschadenversicherung:

"Der Sinn einer solchen Versicherung dürfte unbestritten sein. Gebäudeeigentümer versichern sich gewöhnlich gegen die Folgen von Blitzschlag, Sturm, Feuer oder Hagel. Da ist eine Police zur Absicherung von Elementarschäden nur ein weiterer Schritt. Mehr als 90 Prozent der Baden-Württemberger sind ihn übrigens schon gegangen. Mit der Preisgestaltung ist es schwierig. Naturkatastrophen sind eine Folge des menschgemachten Klimawandels, den verursachen nicht nur die Menschen in potenziellen Flutgebieten, sondern alle. Ein einheitlicher Versicherungsbeitrag, entweder in einer festen Summe oder in einem prozentualen Aufschlag auf die Wohngebäude- beziehungsweise Hausratprämie, wäre also begründbar."/yyzz/DP/ngu