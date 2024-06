FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 6. Juni 2024

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 FRA: Remy Cointreau, Jahreszahlen

09:00 DEU: CEE - ERSTE Consumer & Technology Conference 2024 u.a. mit Metro, Hornbach, Infineon, Adidas, Kontron, Warschau 10:00 DEU: Alstria Office Reit AG, Hauptversammlung in Hamburg 10:00 DEU: DWS Group Hauptversammlung (online), Frankfurt/M. 10:00 DEU: Auto1 Group, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Zooplus, Hauptversammlung in München

14:00 DEU: PWO, Hauptversammlung in Offenburg



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: BE Semiconductor Industries, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 5/24

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 4/24

09:00 ESP: Industrieproduktion 4/24

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 4/24

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 4/24

11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q1/24

14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 Pk)

14:30 USA: Handelsbilanz 4/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)