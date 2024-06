Martin Kepman, CEO von Manganese X, sagt dazu: „Mit diesem Meilenstein kommen wir unserem Ziel einen Schritt näher, das erste börsennotierte Bergbauunternehmen in Kanada und den USA zu werden, das hochreines, EV-konformes Mangan vermarktet. Wir freuen uns in die zweite Phase der Tests bei C4V einzutreten, womit wir einer möglichen Abnahmevereinbarung näher rücken. Dies ist eine wahrhaft synergetische Partnerschaft. Manganese X ist bestrebt, das Mangan aus unserem Projekt Battery Hill qualifizieren zu lassen, damit wir als zuverlässiger inländischer Lieferant von hochwertigem Mangan für C4V fungieren können, während der Batteriehersteller seine Lieferkette durch dieses umfassende Qualifizierungsprogramm stärkt.“

Die Phase-1-Prüfarbeiten mit dem HPMSM von Manganese X erfolgten intern im Labormaßstab im Rahmen des Digital DNA Supply Chain Qualification Program von C4V. Das Lieferketten-Qualifizierungsprogramm verläuft in drei Phasen und ist ein bedeutender Aspekt der unverbindlichen Absichtserklärung, die die beiden Unternehmen Anfang 2024 unterzeichnet haben und die möglicherweise zu einer Abnahmevereinbarung für Material aus dem Mangan-Bergbauprojekt Battery Hill von Manganese X in Woodstock in der kanadischen Provinz New Brunswick führt. Battery Hill umfasst eine der größten Mangankarbonatlagerstätten in Kanada und den USA.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse der Phase-1-Tests von C4V, dass die mit der Probe von Manganese X hergestellten Elektroden kalibriert werden konnten und dass diese während der Prüfung die erforderlichen Standards für den Ladegrad sowie die Ladeleistung und -kapazitäten erfüllt haben. Die Kapazitäten und die Leistung der Probe schienen auch bei langen Ladezyklen stabil zu sein.

Seite 2 ► Seite 1 von 3