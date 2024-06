MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Bausoftwareanbieter Nemetschek will sein internationales Geschäft mit dem Kauf des US-Softwareunternehmens GoCanvas ausbauen. Der Anbieter von Bausoftware für Facharbeiter mit einem zuletzt jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) von 67 Millionen Dollar soll ab Sommer 2024 zum Konzern gehören, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in München mit. Der Kaufpreis liege beim 11,5-fachen des wiederkehrenden Umsatzes aus dem Vorjahr - was einer Summe von rund 770 Millionen Dollar (708 Mio Euro) entspricht. Die Finanzierung der Transaktion werde mit eigenen Barmitteln und bestehenden Kreditfazilitäten sichergestellt. Nemetschek selbst kam 2023 auf einen jährlich wiederkehrenden Umsatz von knapp 719 Millionen Euro. Mit dem Zukauf wird die Region Amerika noch wichtiger für den Konzern. Dort hatte Nemetschek zuletzt bereits 38 Prozent des Umsatzes erzielt./zb/stk