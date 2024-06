Das Immobilienunternehmen Realty Income hat das untere Ende seiner Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben, was zu Spekulationen über höhere Dividendenerträge führt. Die Aktie des Monatszahlers ist bei ausschüttungsorientierten Anlegern beliebt, da die monatliche Dividende derzeit bei 5,8 Prozent liegt. Trotzdem hat die Aktie in den letzten Quartalen aufgrund von Krisensorgen und hohen Marktzinsen an Wert verloren.

Realty Income hat jedoch positive Nachrichten verkündet, indem sie ihre Prognose für das laufende Jahr angehoben haben. Der Funds from Operations (FFO) wird nun voraussichtlich zwischen 4,15 und 4,21 US-Dollar pro Aktie liegen. CEO Sumit Roy begründete die Anpassung mit einer verbesserten Marktsituation in Europa und einer stabilen Performance des Immobilienportfolios.