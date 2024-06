Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie des Mobilfunk- und TV-Konzerns Freenet von Neutral auf Kaufen hochgestuft und gleichzeitig das Kursziel von 25 auf 29 Euro angehoben. Hintergrund für den optimistischeren Ausblick sind langfristige Verträge mit allen drei deutschen Mobilfunknetzbetreibern (Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica Deutschland). Freenet hat eine einzigartige Position auf dem deutschen Markt als unabhängiger Mobilfunkhändler und -dienstleister, was das Unternehmen derzeit vom zunehmenden Wettbewerb im deutschen Mobilfunkmarkt profitieren lässt.

Besonders die Entscheidung von 1&1, seine über 11 Millionen Kunden vom Netz von Telefónica Deutschland zu Vodafone zu migrieren, bringt Bewegung in den Markt. Um dies zu kompensieren, hat Telefónica Deutschland versucht, seinen Anteil am Freenet-Geschäft auszubauen, was zu längeren Vertragslaufzeiten für Freenet geführt hat. Neben dem Mobilfunkgeschäft sieht UBS auch im TV-Bereich von Freenet Wachstumspotenzial, insbesondere durch den Streamingdienst Waipu TV.